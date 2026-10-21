Corinthians é denunciado no STJD por dois episódios contra o Vitória

O Corinthians foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por dois episódios ocorridos durante o empate por 1 a 1 com o Vitória, na última segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O julgamento está marcado para esta quinta-feira (22), às 15h.

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A primeira denúncia envolve o atraso da equipe paulista para o protocolo de entrada em campo. Segundo o árbitro Sávio Pereira Sampaio, o Corinthians se apresentou com cinco minutos de atraso, o que provocou o início da partida três minutos depois do horário previsto. A multa para esse tipo de infração é de R$ 1 mil.

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— A partida teve seu inicio com atraso de 3 minutos devido a apresentacão tardia da equipe do corinthians em 5 minutos para o protocolo de entrada — relatou o árbitro na súmula.

A segunda denúncia está relacionada ao comportamento da torcida do Corinthians. Aos 12 minutos do segundo tempo, um copo de papel contendo pipocas foi arremessado em direção à área técnica do Vitória. O objeto não atingiu nenhum integrante da equipe adversária. Nesse caso, a multa prevista varia entre R$ 100 e R$ 100 mil.

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— Informo que aos 12 minutos do 2°tempo foi arremessado, do local onde se encontrava a torcida do corinthians, um copo de papel contendo pipocas em direçao a área técnica da equipe do vitória não atingindo ninguém.após a partid — registrou Sávio Pereira Sampaio na súmula.

Arremesso de um copo com pipocas em direção ao banco de reservas do Vitória também será analisado pelo tribunal (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 56 jogos disputados na temporada de 2026 com uma campanha de 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 59 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 56, aproximadamente um por confronto.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 31 rodadas, o Corinthians conquistou apenas oito vitórias, além de nove empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%. O desempenho ofensivo também é limitado, com 32 gols marcados, média de um por jogo, enquanto a defesa foi vazada 39 vezes, média de 1,3 por partida.

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O momento recente evidencia a crise vivida pelo Corinthians na competição. Nos últimos nove jogos do Brasileirão, a equipe acumulou oito derrotas e apenas um empate, somando 4% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou oito gols, média de 0,9 por partida, e sofreu 19, média de 2,1. A sequência negativa aumenta a pressão sobre o clube na luta contra o rebaixamento.