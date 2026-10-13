Campeão do mundo aposta em sucesso de Seedorf no Corinthians
Roberto Carlos revela encontro com treinador neerlandês e destaca entusiasmo
O ex-lateral Roberto Carlos, campeão pelo Real Madrid, Corinthians e Seleção Brasileira, comentou a chegada do técnico Clarence Seedorf ao comando do Timão. O ex-jogador demonstrou confiança no trabalho do neerlandês, contratado para assumir a equipe na sequência da temporada.
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Em entrevista à BandNews FM, Roberto Carlos revelou que esteve com Seedorf recentemente e destacou o entusiasmo do treinador com o novo desafio. Além disso, afirmou que o ex-meia tem boas ideias de futebol e acredita que conseguirá reorganizar a equipe.
— O Seedorf é chato para caralh*. E o time dele vai ser muito físico. Estava com ele ontem e ele está super empolgado. Vai ser fod*, ele vai botar ordem aí (no Corinthians). O Seedorf tem umas ideias boas de futebol e vai reorganizar o time — comenta.
Acordo do Corinthians com Seedorf
A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Marcelo Paz, com a aprovação do presidente Osmar Stabile. O nome do neerlandês foi apresentado ao dirigente na tarde de sexta-feira (9), com o acordo concluído após dois dias de conversas entre as partes.
Antes de acertar com o Corinthians, Seedorf mantinha negociações avançadas para assumir outro clube de grande expressão do futebol brasileiro a partir de janeiro de 2027. A proposta previa um contrato de três anos, mas o treinador optou pelo projeto apresentado pelo Timão, mesmo com um vínculo de menor duração e a necessidade de iniciar o trabalho imediatamente.
De acordo com a OTB Sports, empresa responsável pela carreira do profissional, as premiações previstas no contrato estão relacionadas a classificações e conquistas esportivas, sem cláusulas específicas vinculadas ao risco de rebaixamento à Série B.
A estreia de Seedorf está prevista para segunda-feira (19), diante do Vitória, na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro. Até lá, o treinador terá os primeiros dias de trabalho para conhecer o elenco e iniciar a preparação da equipe.
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