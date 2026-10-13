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Ainda sem Seedorf, Corinthians inicia preparação para enfrentar o Vitória

Sob o comando de Léo Porto, o Timão realizou atividades em campo reduzido no CT

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
13/10/2026 17:22
Atualizado há 16 minutos
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Elenco do Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (13)
Elenco do Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (13) (Foto: Divulgaçãp/Corinthians)

O Corinthians se reapresentou na manhã desta terça-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o confronto diante do Vitória, marcado para segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca uma reação na competição após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no último domingo (11), no Nubank Parque.

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A atividade foi comandada pelo auxiliar técnico Léo Porto, já que o novo treinador, Clarence Seedorf, tem chegada ao Brasil prevista para quarta-feira (14). Após o aquecimento, os jogadores participaram de exercícios de duelos em campo reduzido e, na sequência, realizaram um jogo em espaço encurtado.

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O elenco terá o primeiro contato com Seedorf nesta quarta-feira (14), quando o neerlandês comandará os treinamentos em dois períodos. O profissional, contratado até o final de 2027, terá os primeiros dias de trabalho para conhecer os jogadores e iniciar a implementação de suas ideias antes do compromisso pelo Brasileirão.

A chegada de Clarence Seedorf ao Corinthians também provocará mudanças na comissão técnica. O treinador neerlandês terá Pablo Lopez Vidal como auxiliar técnico. Espanhol, o profissional possui Licença Pro da UEFA e acumula passagens por Deportivo de La Coruña, seleção de Camarões, Ourense e Racing de Ferrol, onde trabalhou como treinador até o início deste ano.

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Outra mudança será na preparação física, que ficará sob responsabilidade de Reverson Pimentel, atual chefe do departamento de performance do Corinthians. No clube desde 2024, o profissional possui 24 anos de experiência na função e assumirá o trabalho com o elenco nesta reta final da temporada.

Leo Porto durante trabalho
Auxiliar técnico Léo Porto comandou o treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.

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