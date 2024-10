Vasco fará pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

🇧🇷⚽️ 🤝 🇺🇸🌴

BIG announcement coming this week. Can you guess which Brazilian clubs are coming to Florida in January?



STAY TUNED!



Florida, a casa do futebol brasileiro nos EUA.

Já sabe quem vem para os EUA em janeiro? 👇 pic.twitter.com/Y1vU8sT7Fz