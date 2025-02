*Em atualização

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou que vai padronizar os gramados de todos os estádios do Campeonato Carioca. O presidente da entidade, Rubens Lopes, disse que a empresa que fechou uma parceria com a Greenleaf, empresa que cuida do campo do Maracanã.

- A Greenleaf vai fazer um convênio para aplicar um padrão para todos os gramados do Carioca. Vamos eliminar as variáveis em que cada um faz o que quer. Todos vão ter de se adaptar. É bom para todo mundo. Porque um faz certinho e outros, não - disse Rubens Lopes.

O Botafogo se mostrou insatisfeito recentemente. O Alvinegro criticou as condições do gramado do Estádio de Moça Bonita, do Bangu, e afirmou que é inaceitável ter partidas com o campo naquele estado.

Durante a reunião, a Ferj e o Bangu se defenderam e pontuaram que trabalham em conjunto. O presidente do Alvirrubro, inclusive, provocou o Botafogo afirmando que o clube pode ter sentido desconforto por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos.

Penalty não comparece em reunião da Ferj

