Passadas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, ainda é difícil projetar o que vai acontecer ao término da 38ª, mas já é possível fazer um balanço do Vitória na competição e projetar as próximas partidas. O Rubro-Negro fechou a quinta rodada com empate heroico contra o Fluminense no Maracanã e garantiu vaga fora da zona de rebaixamento.

Este último jogo, inclusive, representou bem a campanha do Vitória no Brasileirão até aqui. Após um início ruim, o time amadureceu e aos poucos começou a encontrar a maneira ideal de jogar a competição. Se depender das primeiras cinco rodadas e do saldo geral do trabalho do técnico Thiago Carpini, não é exagero afirmar que o Vitória pode brigar por uma nova vaga na Sul-Americana com tranquilidade.

Depois de um começo bem mais turbulento em 2024, Carpini conseguiu recuperar a equipe e levar à competição continental. Em 2025, com a continuidade do trabalho, a tendência é que a equipe vá ainda mais longe.

Duas rodadas para preocupar

Se o atual momento dá esperanças ao torcedor do Vitória, as duas rodadas iniciais não foram tão animadoras assim. Na primeira, o Vitória foi dominado e perdeu para o Juventude por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, em jogo contra um adversário que, teoricamente, briga pela mesma fatia da tabela.

Na rodada seguinte, o Leão tinha a difícil missão de superar o Flamengo no Barradão e não conseguiu segurar sequer um ponto ao sofrer gol de Bruno Henrique na reta final do jogo, que sacramentou a vitória dos cariocas por 2 a 1.

continua após a publicidade

Foi esse o início que fez o torcedor reviver o filme de 2024, quando o Vitória só venceu a primeira partida pelo Brasileirão na 9ª rodada. Em entrevista coletiva ao término desse jogo contra o Flamengo, Carpini chegou a comparar o momento do clube com o ano passado e estabeleceu que a briga do time é contra o rebaixamento.

- Ano passado também tivemos um início de ruim. Coloco o primeiro jogo como tropeço grande. Hoje [contra o Flamengo] estava dentro do pacote. Empatar estava justo. Evoluímos muito durante a competição ano passado. Entendo a chateação do torcedor. Cometemos erros grandes nos dois gols que custaram o resultado.

A gente cria uma expectativa no segundo ano na Série A. Não vai ser muito diferente do primeiro. Nós vamos sofrer. Vamos brigar pela permanência. Não vamos ser campeões brasileiros. Vai ser muito difícil que conquiste uma Libertadores, isso está fora dos nossos planos". disse Thiago Carpini à época

Sopro de esperança para o Vitória

O Vitória começou a se encontrar e mostrar uma nova cara a partir da terceira rodada do Brasileirão, no empate contra o Atlético-MG por 2 a 2, no Mineirão. O Rubro-Negro foi até Belo Horizonte, bateu de frente com o Galo e sofreu o gol de empate no fim do jogo depois de ficar duas vezes na frente do placar. Era o sopro de esperança para o torcedor que sofreu nas duas primeiras rodadas. Mas ainda era preciso uma prova maior de que o time estava em evolução, prova essa que veio na partida seguinte.

Na última quarta-feira o Vitória fez uma partida equilibrada contra o Fortaleza, mas fez valer o mando de campo e aproveitou as oportunidades para aplicar um 2 a 1 no Barradão e conquistar a primeira vitória na competição. O Leão saiu na frente, sofreu o empate, mas não se abateu para ir em busca dos três pontos.

Já no último domingo o Vitória mostrou que sabe esperar o momento certo e aproveitou as brechas deixadas pelo Fluminense para crescer no jogo e garantir um empate heroico no Maracanã, com gol aos 44 minutos do segundo tempo, contra um time que até então estava 100% sob o comando de Renato Gaúcho.

Depois do jogo, Thiago Carpini fez um apanhado da campanha até o momento e também detectou a evolução do Vitória no Brasileirão.

- Esse nível de intensidade, de entrega, de competitividade é o que se espera. Acho que foi um comportamento adotado desde a nossa retomada no ano passado. Então, é preciso valorizar muito: um adversário que daqui a um mês estará no Mundial, fora de casa, no Maracanã. O Atlético Mineiro, da mesma maneira, um adversário dificílimo, de muita capacidade individual e coletiva. E a vitória dentro de casa contra o Fortaleza. É um recorte importante.

- Já são, contando o jogo da Argentina, quatro jogos com uma logística pesada, com adversários de altíssimo nível, e a gente conseguindo sempre buscar os pontos necessários para a nossa caminhada.

É só o começo ainda, mas estamos muito otimistas com o que está sendo construído, e cientes também das evoluções que são necessárias - completou.

Essa é uma demonstração de que o Vitória está aprendendo a jogar a Série A com o atual elenco e que a cada partida a evolução é vísivel. Por hora, a luta ainda é contra o rebaixamento, mas não seria loucura para o torcedor sonhar com algo mais na temporada.

