Giorgian De Arrascaeta é uma das principais figuras do Flamengo neste século. Campeão da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão pelo clube, o uruguaio já protagonizou momentos mágicos e, no momento, vive excelente fase. Com participações em gol nos últimos quatro jogos, o camisa 14 é uma espécie de "talismã" do torcedor rubro-negro e do técnico Jorge Sampaoli.



O próximo desafio da temporada, no entanto, é fundamental para as pretensões do Flamengo. A equipe enfrenta o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (12), na Arena da Baixada, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Pelo excelente momento, Arrascaeta é esperança para o Rubro-Negro.