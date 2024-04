Sem técnico definitivo, Botafogo estreia na Libertadores com confiança no interino

Técnico interino do Botafogo, Fábio Matias (Foto: Botafogo Flickr)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 03/04/2024 - 09:03

Poucas horas antes de estrear na fase de grupos da Libertadores de 2024, o Botafogo ainda não anunciou seu técnico para a temporada e segue com o interino Fábio Matias.

O nome mais cotado para assumir o time alvinegro é o português Arthur Jorge, de 52 anos, que atualmente comanda o Braga, de Portugal. O técnico confirmou que está tudo firmado com o Glorioso e a partida contra o Portimonense, nesta segunda-feira (1), foi provavelmente a sua última à frente do time português.

Técnico português Artur Jorge (Foto: Braga Flickr)

— A situação é muito clara. Há um acordo entre os clubes para poder contar com os meus serviços com o Botafogo, coisa que só faria depois desse jogo porque era meu compromisso fazer essa partida, para tentar ganhar. O acordo está assinado entre os clubes e, agora, será analisado por mim, porque também me agrada. É muito provável que hoje tenha feito meu último jogo pelo Sporting Braga — disse o treinador.

Vivendo seus últimos dias como interino, o auxiliar fixo do Botafogo, Fábio Matias, se diz contente com o trabalho realizado até aqui, e revela conversa positiva com Textor.

— Todas as situações relacionadas a quem virá a melhor pessoa para responder é o John, é concentrado tudo nele. Sou funcionário do Botafogo, não de treinador. Fiz o meu melhor para o Botafogo, fazemos tudo pelo clube. Sou funcionário do clube, sou staff permanente. Em situações de crise, você tem o permanente para sustentar. Tem quarta-feira, você tem que entregar bem. Posteriormente, você tem que perguntar para o John. Se eu elogiar mais, vão achar que é conveniência (risos). Tem que deixar tudo organizado, e fizemos isso. Cabe dizer ao John como as coisas vão funcionar daqui para frente — Disse o treinador.

— John está muito feliz do que está sendo feito, o Alessandro (Brito, head scout) é nosso interlocutor principal nas conversas. John tem confiança. Se ele não tivesse confiança, não ficaríamos tanto tempo à frente. Sem sombra de dúvidas, é um voto de confiança — completou.

Com início arrasador, Fábio Matias tem 8 vitórias e 1 empate no comando da equipe. O interino conquistou a Taça Rio, no último domingo (31), derrotando o Boavista-RJ, e empatou apenas com o RB Bragantino fora de casa, garantindo a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Porém, Fábio Matias nega que há uma sensação de "dever cumprido".

Técnico interino do Botafogo, Fábio Matias (Foto: Botafogo Flickr)

— O trabalho continua, independente de estar à frente como treinador. Nunca é dever cumprido, nossa obrigação é entregar da melhor forma. Tenho que dar suporte para as pessoas que estão vindo. É um início bom com todos os percalços que tivemos. Olha quantos meninos jogaram, isso vale muito. O lateral-esquerdo que jogou hoje estava na Dallas Cup, tiramos ele de lá e ele jogou, olha quanto ganho. Dever cumprido é o que você entrega e larga, eu não sou assim. Minha forma de ser é ajudar. Hoje temos dois profissionais da base, Rafael e Lucas. Além de formar jogadores, estamos formando profissionais dentro do clube para que as pessoas reconheçam o DNA do clube. O Botafogo está fazendo isso — encerrou o treinador.

