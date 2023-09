Lombardi estreou na F1 em 1974, com uma Brabham particular, auxiliada pela federação italiana. No ano seguinte, a italiana ficou em sexto lugar no GP da Espanha e marcou meio ponto - já que a prova foi encerrada antes do prazo previsto por conta de um acidente grave, e a pontuação foi reduzida à metade. Apesar de ter abandonado a Fórmula 1 em 1976, Lella Lombardi seguiu competindo em outras categorias.