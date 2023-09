A Canarinho venceu a Bolívia com propriedade na primeira rodada. O triunfo por 5 a 1, no estádio do Mangueirão, em Belém, no Pará, teve Neymar como protagonista. O camisa 10 marcou dois gols e ultrapassou Pelé em número de gols marcados em jogos oficiais pela Amarelinha, se tornando o maior artilheiro da Seleção, de acordo com a Fifa.