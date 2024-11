Palmeiras perde dois titulares para partida contra o Cruzeiro

Os titulares Marcos Rocha e Gustavo Gómez serão desfalques do Palmeiras na partida contra o Cruzeiro, marcada para 4 de dezembro, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marcos Rocha foi expulso no segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Botafogo, após atingir o rosto do atacante Igor Jesus com a mão dentro da área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio inicialmente mostrou o cartão amarelo, mas, após revisão no VAR, alterou para o vermelho.

Gustavo Gómez, por sua vez, recebeu o terceiro cartão amarelo e também cumprirá suspensão automática. Com essas ausências, a tendência é que Murilo, que se recupera de incômodo na coxa, substitua o capitão na zaga, enquanto Mayke e Augustín Giay disputam a vaga na lateral direita.

Assim, caso o camisa 26 não tenha condições de jogo em Belo Horizonte, o Palmeiras contará apenas com Caio Paulista como titular na linha defensiva.

Palmeiras perdeu para o Botafogo por 3 a 1 e deixou a liderança do Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras corre por fora no Brasileirão

Com o resultado adverso, o Palmeiras viu o Botafogo abrir três pontos de vantagem na tabela de classificação com apenas duas partidas restantes no Brasileirão. Assim, a equipe comandada por Abel Ferreira precisará torcer por um tropeço do Botafogo, que divide as atenções com a final da Copa Libertadores.

Após o duelo contra o Cruzeiro no Mineirão, o Palmeiras encerrará sua participação no Campeonato Brasileiro no dia 8 de dezembro, recebendo o Fluminense no Allianz Parque.