Ferroviária e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira (7), às 16h20, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino, O jogo de volta acontece no dia 10, às 16h, na Neo Química Arena. E, na Lance! Betting, o Timão aparece como favorito a vencer o confronto fora de casa, com odds a 1.57, empate a 3.60 e uma vitória do time mandante a 5.25.