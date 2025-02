Federação cancela jogo entre times rebaixados no Campeonato Baiano

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) cancelou o jogo entre Jacobina e Colo-Colo pela primeira fase do Campeonato Baiano. Os clubes já estão rebaixados e só cumpririam tabela na última rodada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A entidade máxima do futebol baiano acatou o pedido dos próprios clubes e justificou que “as duas equipes não possuem mais chances de classificação para a próxima fase do torneio e o cancelamento da partida não causa prejuízos para os demais participantes da competição". A decisão foi assinada pelo presidente da FBF, Ricardo Lima, pelo vice-presidente e diretor jurídico, Manfredo Lessa Pinto, e pela diretora de competições, Taíse Galvão.

O jogo seria realizado neste sábado (22), às 18h30 (de Brasília), no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. Sem o confronto, o Colo-Colo encerrou a participação na lanterna do Baianão, com três pontos, e o Jacobina terminou em nono, com a mesma pontuação.

continua após a publicidade

O complemento da rodada segue mantido com as outras equipes envolvidas. A tabela completa está disponível no site oficial da FBF.

Campeonato Baiano teve jogo cancelado na última rodada. (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Confira nota oficial divulgada pela FBF

“O confronto entre Colo-Colo e Jacobina, que seria realizado neste sábado (22), pela 9ª e última rodada da primeira fase do Baianão, foi cancelado pela RDI-03/25. Os clubes solicitaram à Federação BahiaSna de Futebol a não realização do jogo. Como as duas equipes já foram rebaixadas para a Série B de 2026, e o cancelamento da partida não causa prejuízos para os demais participantes da competição, a FBF acatou os pedidos com a anuência da TVE, detentora dos direitos de transmissão do Baianão”.

➡️ CBF divulga tabela básica da Série A do Brasileirão 2025; confira

Relembre o caso Anvisa

Em 5 de setembro de 2021, o tradicional Brasil x Argentina foi interrompido e não aconteceu mais. O jogo das Eliminatórias para a Copa de 2022 começou, mas aos cinco minutos do primeiro tempo acabou paralisado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e posteriormente encerrado.

continua após a publicidade

Na época, mesmo com o mundo em caos por conta da Covid, quatro argentinos (Dibu Martinez, Emiliano Buendia, Lo Celso e Cristian Romero) entraram em campo descumprindo regras sanitárias. A determinação era que “viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia, estariam impedidos de ingressar no Brasil”. O quarteto argentino atuava na Inglaterra.

Após uma série de negociações, a situação parecia resolvida e o jogo iria recomeçar, mas a Anvisa seguiu solicitando a deportação dos jogadores que mentiram nos formulários. Por falta de datas, este jogo nunca terminou e as duas seleções ficaram com um jogo a menos nas Eliminatórias.

Caso semelhante na Federação Mineira

Em 2023, a Federação Mineira de Futebol (FMF) cancelou duas partidas da última rodada da primeira fase da Segunda Divisão. As partidas Paracatu x Nacional de Uberaba e Atlético de Três Corações x Villa Real não foram realizadas, também a pedidos dos clubes.

Além de estarem eliminados, os times justificaram que os confrontos implicariam em “altos custos com logística, operacional, taxa de arbitragem e outros”. O cancelamento das partidas foi feito sem a aplicação de nenhuma punição regulamentar e/ou disciplinar.