Contratação de Alan Rodríguez pelo Internacional vira novela

A contratação de Alan Rodríguez pelo Internacional virou novela. Cada dia, uma novidade diferente. O volante uruguaio do Argentinos Juniors quer jogar pelo Colorado, isso é certo. O negócio entre os clubes, porém, ainda depende de acerto financeiro. Nos últimos dias falou-se até em nova proposta o Atlético-MG, que teria voltado a sondar o atleta, como fez no começo de julho.

Capítulo mais recente é a ausência o camisa 8 entre os relacionados para a partida do Semillero del Mundo neste domingo (20), pela segunda rodada do Torneio Clausura.

Nos capítulos anteriores

A semana começou com a notícia de que Alan Rodríguez chegaria a Porto Alegre em poucos dias. Isso por conta de dois movimentos. O primeiro, nova oferta colorada, que passou de 3 milhões para 4 milhões de dólares – de R$ 16,7 milhões para R$ 22,3 milhões na cotação atual. Segundo, porque o uruguaio estava relacionado para enfrentar o Boca Juniors na abertura do torneio e acabou retirado do jogo e do banco.

Depois, surgiram outros dois fatos financeiros. Ante à fama de mal pagador do Inter, o clube portenho firmou pé pelo pagamento à vista. A resposta alvirrubra foi arranjar uma espécie de fiador, que garantia o pagamento das parcelas propostas pelos gaúchos.

Além disso, surgiu a informação de que o Galo teria feito uma proposta pelo volante. Pelo que apurou o Lance! em Belo Horizonte, o time mineiro fez apenas uma sondagem pelo atleta, no começo do mês, e não fez propostas após saber os valores envolvidos. Até porque o Atlético não tem dinheiro para investimentos e não deve se reforçar nesta janela

Cenas dos próximos capítulos

No capítulo atual, o Semillero divulgou no sábado (19) os relacionados para enfrentar o Tigre, pela segunda rodada do Torneo Clausura. A partida acontece na tarde deste domingo (20). O motivo seria uma nova lesão – não confirmada pelo clube –, mas não está descartada a preservação devido às conversas entre gaúchos e argentinos.

Os relatos também sugerem que o negócio estaria nas mãos do Boston River, de Montevidéu. O clube responsável pela formação do uruguaio tem direito a 50% do lucro que o Argentinos terá com a venda do jogador. Esse seria um dos motivos das conversações estarem emperrada.