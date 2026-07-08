Como funcionam os contratos de prediction market
Um contrato de prediction market é um acordo simples
Um contrato de prediction market é um acordo simples: ele paga US$1 se um evento acontece e US$0 se não acontece. O preço desse contrato, antes do resultado, já mostra a probabilidade do evento.
Se você acompanha futebol, já lê chances toda semana. Você sabe quem é o favorito e quem é a zebra. O contrato de prediction market transforma essa leitura num número direto, fácil de entender.
Este texto explica como esses contratos funcionam, do início ao fim. Cada termo novo vem com uma definição simples e um exemplo concreto de futebol.
Se você quer começar do zero, vale ver antes o que são prediction markets e como o mercado funciona na prática. Este artigo parte desses conceitos.
O que é um contrato de prediction market
Um contrato de prediction market é chamado de contrato binário porque ele tem apenas dois desfechos possíveis. Ou uma coisa, ou outra. Não existe meio-termo.
Cada contrato responde a uma pergunta de sim ou não sobre um evento futuro. Exemplo direto: "O Time X é campeão?" Você pode comprar o "sim" ou o "não". A escolha é sua.
Esse tipo de contrato também é chamado de contrato de evento. O nome muda, a ideia é a mesma. É a unidade básica de qualquer prediction market tudo começa aqui.
Pense na tabela do campeonato. Cada time tem uma posição que resume as suas chances. O contrato de prediction market faz o mesmo, só que com um número exato na sua frente.
Como o preço funciona
Aqui está a regra central. Cada contrato paga US$1 se o evento aconteceu e US$0 se não aconteceu. Essa liquidação final se chama resolução.
Mas, antes do evento terminar, o preço não é US$1 nem US$0. Ele anda numa escala entre US$0,01 e US$0,99. E esse preço já é a probabilidade.
A leitura é direta. Para achar a chance, multiplique o preço por 100. Um contrato a US$0,65 indica 65% de chance (0,65 × 100).
Por que a conta é tão simples? Porque o contrato paga US$1 no fim. O preço de hoje é apenas a fração de US$1 que o mercado atribui ao "sim".
|Preço do contrato
|Probabilidade
US$0,10
10%
US$0,25
25%
US$0,50
50%
US$0,75
75%
US$0,90
90%
Como um contrato funciona, passo a passo
Os números abaixo são hipotéticos, usados apenas para mostrar a mecânica.
Passo 1 - o contrato está disponível. Imagine o contrato "Time X é campeão". Ele é negociado a US$0,40 ou seja, 40% de chance segundo o mercado.
Passo 2 - você escolhe um lado. Você compra 100 contratos do "sim" a US$0,40 cada. O custo total é US$40.
Passo 3 - o preço se move. O campeonato ainda não terminou. A cada jogo, o preço sobe ou cai conforme os resultados.
Passo 4 - o contrato é resolvido. Quando o campeonato termina, há dois caminhos:
- O Time X é campeão. Cada contrato é resolvido a US$1. Você fica com US$100 - US$60 acima do que pagou.
- O Time X não é campeão. Cada contrato vale US$0. Você perde os US$40 da posição.
Repare num detalhe importante. O preço de US$0,40 não foi definido por uma casa. Ele é o ponto em que compradores e vendedores se encontram. Você negocia com outras pessoas um modelo chamado peer-to-peer.
Como comprar e vender uma posição
Você não precisa esperar o evento terminar. É possível sair antes isso se chama vender a posição.
Funciona como vender uma ação na bolsa: se houver comprador, você fecha quando quiser, pelo preço atual. Essa saída permite encerrar a operação antes do resultado final.
Veja o movimento com números. Você compra o "sim" a US$0,40. O Time X vence um clássico decisivo. O preço sobe para US$0,58 a chance passou de 40% para 58%.
Você pode vender ali e encerrar a posição antes do apito final. Se vender todos os 100 contratos a US$0,58, você fica com US$58, um resultado de US$18 acima do que pagou.
O caminho contrário também vale. Se o preço cair abaixo do que você pagou, você pode vender para limitar a perda antes da resolução.
Como o preço se move ao longo do campeonato
O preço não fica parado. Ele se atualiza a cada notícia, até o evento terminar.
Três fatores movem o número com mais força:
Resultados em campo. Uma vitória decisiva sobe a chance. Uma derrota derruba. O mercado lê o placar na hora.
Notícias. A lesão de um craque esfria o favoritismo. A volta de um titular esquenta. Cada novidade entra no preço.
A movimentação das pessoas. Quando mais gente compra o "sim", o preço sobe. Quando mais gente vende, ele cai. Esse vai e vem ajusta a probabilidade o tempo todo.
Pense no favoritismo de um time ao longo de um campeonato. No início, o preço reflete a expectativa geral. A cada rodada, o mercado atualiza a leitura. É a tabela dinâmica do prediction market.
Por que entender os contratos importa
Os contratos são o ponto de partida de todo prediction market. Quando você entende como eles funcionam o preço, a resolução, a saída antecipada você consegue ler qualquer mercado.
Esse conhecimento vale para esporte, economia e política. A lógica é sempre a mesma: preço × 100 = probabilidade.
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