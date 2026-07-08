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Como funcionam os contratos de prediction market

Um contrato de prediction market é um acordo simples

PorMatheus CelticRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 16:52
Atualizado há 2 minutos
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Como funcionam os contratos de prediction market

Um contrato de prediction market é um acordo simples: ele paga US$1 se um evento acontece e US$0 se não acontece. O preço desse contrato, antes do resultado, já mostra a probabilidade do evento.

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    • Se você acompanha futebol, já lê chances toda semana. Você sabe quem é o favorito e quem é a zebra. O contrato de prediction market transforma essa leitura num número direto, fácil de entender.

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    Este texto explica como esses contratos funcionam, do início ao fim. Cada termo novo vem com uma definição simples e um exemplo concreto de futebol.

    Se você quer começar do zero, vale ver antes o que são prediction markets e como o mercado funciona na prática. Este artigo parte desses conceitos.

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    O que é um contrato de prediction market

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    • Um contrato de prediction market é chamado de contrato binário porque ele tem apenas dois desfechos possíveis. Ou uma coisa, ou outra. Não existe meio-termo.

    Cada contrato responde a uma pergunta de sim ou não sobre um evento futuro. Exemplo direto: "O Time X é campeão?" Você pode comprar o "sim" ou o "não". A escolha é sua.

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    Esse tipo de contrato também é chamado de contrato de evento. O nome muda, a ideia é a mesma. É a unidade básica de qualquer prediction market tudo começa aqui.

    Pense na tabela do campeonato. Cada time tem uma posição que resume as suas chances. O contrato de prediction market faz o mesmo, só que com um número exato na sua frente.

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    Como o preço funciona

    Aqui está a regra central. Cada contrato paga US$1 se o evento aconteceu e US$0 se não aconteceu. Essa liquidação final se chama resolução.

    Mas, antes do evento terminar, o preço não é US$1 nem US$0. Ele anda numa escala entre US$0,01 e US$0,99. E esse preço já é a probabilidade.

    A leitura é direta. Para achar a chance, multiplique o preço por 100. Um contrato a US$0,65 indica 65% de chance (0,65 × 100).

    Por que a conta é tão simples? Porque o contrato paga US$1 no fim. O preço de hoje é apenas a fração de US$1 que o mercado atribui ao "sim".

    Preço do contratoProbabilidade

    US$0,10

    10%

    US$0,25

    25%

    US$0,50

    50%

    US$0,75

    75%

    US$0,90

    90%

    Como um contrato funciona, passo a passo

    Os números abaixo são hipotéticos, usados apenas para mostrar a mecânica.

    Passo 1 - o contrato está disponível. Imagine o contrato "Time X é campeão". Ele é negociado a US$0,40 ou seja, 40% de chance segundo o mercado.

    Passo 2 - você escolhe um lado. Você compra 100 contratos do "sim" a US$0,40 cada. O custo total é US$40.

    Passo 3 - o preço se move. O campeonato ainda não terminou. A cada jogo, o preço sobe ou cai conforme os resultados.

    Passo 4 - o contrato é resolvido. Quando o campeonato termina, há dois caminhos:

    1. O Time X é campeão. Cada contrato é resolvido a US$1. Você fica com US$100 - US$60 acima do que pagou.
    2. O Time X não é campeão. Cada contrato vale US$0. Você perde os US$40 da posição.

    Repare num detalhe importante. O preço de US$0,40 não foi definido por uma casa. Ele é o ponto em que compradores e vendedores se encontram. Você negocia com outras pessoas um modelo chamado peer-to-peer.

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    Como comprar e vender uma posição

    Você não precisa esperar o evento terminar. É possível sair antes isso se chama vender a posição.

    Funciona como vender uma ação na bolsa: se houver comprador, você fecha quando quiser, pelo preço atual. Essa saída permite encerrar a operação antes do resultado final.

    Veja o movimento com números. Você compra o "sim" a US$0,40. O Time X vence um clássico decisivo. O preço sobe para US$0,58 a chance passou de 40% para 58%.

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    Você pode vender ali e encerrar a posição antes do apito final. Se vender todos os 100 contratos a US$0,58, você fica com US$58, um resultado de US$18 acima do que pagou.

    O caminho contrário também vale. Se o preço cair abaixo do que você pagou, você pode vender para limitar a perda antes da resolução.

    Como o preço se move ao longo do campeonato

    O preço não fica parado. Ele se atualiza a cada notícia, até o evento terminar.

    Três fatores movem o número com mais força:

    Resultados em campo. Uma vitória decisiva sobe a chance. Uma derrota derruba. O mercado lê o placar na hora.

    Notícias. A lesão de um craque esfria o favoritismo. A volta de um titular esquenta. Cada novidade entra no preço.

    A movimentação das pessoas. Quando mais gente compra o "sim", o preço sobe. Quando mais gente vende, ele cai. Esse vai e vem ajusta a probabilidade o tempo todo.

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    Pense no favoritismo de um time ao longo de um campeonato. No início, o preço reflete a expectativa geral. A cada rodada, o mercado atualiza a leitura. É a tabela dinâmica do prediction market.

    Por que entender os contratos importa

    Os contratos são o ponto de partida de todo prediction market. Quando você entende como eles funcionam o preço, a resolução, a saída antecipada você consegue ler qualquer mercado.

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    Esse conhecimento vale para esporte, economia e política. A lógica é sempre a mesma: preço × 100 = probabilidade.

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