A Powerball dos Estados Unidos, atualmente é o maior primeiro prêmio de todas as loterias no mundo, ganhou, e com razão, a reputação de ser uma das mais emocionantes e generosas loterias, com jackpots de milhões de dólares que mudaram as vidas de muitas pessoas, incluindo um recorde único de US$ 2,04 bilhões, ganho em novembro de 2022.