Todos Esportes

Acompanhe ao vivo: UFC Paris com quatro brasileiros em ação

Acompanhe o UFC Paris ao vivo no LANCE!

Imavov x Borralho - UFC ao vivo (Foto: Reprodução Instagram UFC)
imagem cameraImavov x Borralho - UFC ao vivo (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
13:07
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias
Veja todos os detalhes ao vivo do UFC Paris, que acontece em 6 de setembro de 2025
principais lutas com Caio Borralho e Maurício Ruffy
Kanuê Fernandes e Brendson Ribeiro também lutam
evento começa às 13h (horário de Brasília)
O UFC Paris deste sábado terá, nas lutas principais os brasileiros Caio Borralho e Maurício Ruffy enfrentando Nassourdine Imavov e Benoit St. Denis respectivamente. Ambos os duelos podem ajudar a definir os rumos das categorias peso médio e peso leve. O Brasil também está envolvido no octógono parisiense com Kauê Fernandes (enfrenta Harry Hardwick) e Brendson Ribeiro (mede forças com Oumar Sy). Acompanhe todos os principais momentos do UFC Paris AO VIVO no LANCE! - Atualização: segunda luta em andamento: russo Rinat Fakhretdinov vence Andreas Gustafsson, da Suécia!

Peso meio-médio (até 77,1kg): Rinat Frakhretdinov (RUS) venceu Andreas Gustafsson (SUE) por nocaute técnico no primeiro round
Na segunda luta, Rinat Fakhretdinov nocauteou Andreas Gustafsson no primeiro round!

Peso palha (até 52,1kg): Sam Hughes (EUA) venceu Shauna Bannon (IRL) por finalização (mata-leão) no segundo round
Primeira luta do UFC Paris chega ao fim, com ótima vitória de Sam Hughes. A norte-americana dominou a irlandesa no chão e conseguiu um mata-leão aos 1m58s do segundo assalto.

➡️Veja a finalização de Sam Hughes sobre Shauna Bannon

RESULTADOS AO VIVO DO UFC PARIS

UFC Fight Night — Paris, FRA - AO VIVO

 Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card preliminar — a partir de 13h

3 - Peso médio (até 83,9kg): Brad Tavares (EUA) x Robert Bryczek (POL)

4 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) x Trey Waters (EUA)

5 - Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) x Harry Hardwick (ING)

6 - Peso pesado (até 120,2kg): Marcin Tybura (POL) x Ante Delija (CRO)

7 - Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) x Brendson Ribeiro (BRA)

Card principal — a partir de 16h

8 - Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) x Robert Ruchala (POL)

9 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) x Rhys McKee (IRL)

10 - Peso leve (até 70,3 kg): Bolaji Oki (BEL) x Mason Jones (GAL)

11 - Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) x Paul Craig (ESC)

12 - Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) x Maurício Ruffy (BRA)

13 - Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) x Caio Borralho (BRA)

➡️UFC Paris: Brasileiro tem luta cancelada após rival não bater peso

