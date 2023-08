A partida parecia estar resolvida até os 49 minutos do segundo tempo, não só com a vitória do Fluminense, mas também com uma bela atuação de Fábio, que salvava o Tricolor após 'abafa' do Palmeiras. No entanto, no último lance do jogo, aos 50 minutos, Gustavo Gómez recebeu cruzamento de Artur e estufou as redes do time das Laranjeiras. Fim de papo no Maracanã: 2 a 1.