Beatriz Haddad Maia, número 13 do mundo, conheceu, neste sábado, sua chave no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, que começa nesta segunda-feira. O evento oferece premiação de US$ 922 mil e é jogado no piso duro. Semifinalista no ano passado, a brasileira tem como primeiro desafio a chinesa Xiyu Wang, 63ª colocada, em duelo inédito no circuito.