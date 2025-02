Vale a pena apostar no Inter de Limeira contra o Palmeiras? Confira análise

A bola rola para Inter de Limeira x Palmeiras nesta quinta-feira (13/02), às 19h30. O duelo da 9ª rodada do Campeonato Paulista acontece no Estádio Major José Levy Sobrinho. Dessa forma, confira aqui as principais informações sobre apostas nesta partida.

Ir para a Betano

É fã de futebol e quer fazer suas apostas com ofertas? Veja, então, como usar o Betano bônus.

Odds Inter de Limeira x Palmeiras

Inter de Limeira e Palmeiras se enfrentam precisando vencer. Porém, com campanhas diferentes, as cotações trazem um abismo entre as equipes.

O Alviverde entra com grande favoritismo, tendo 72% de chances de vitória. Então, confira a lista com as cotações a seguir.

Mercado: Resultado final

Vitória da Inter de Limeira - 8.50 Empate - 4.50 Vitória do Palmeiras - 1.38

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de fevereiro de 2025 às 17 horas.

Primeira vitória

A Inter de Limeira é a única equipe que ainda não conseguiu vencer neste Campeonato Paulista. Por isso, a cotação de 8.50 para 1.00 com um triunfo.

No entanto, existem outros mercados que podem ser explorados neste confronto e que incluem um resultado positivo para o time de Limeira. Um desses caminhos é a dupla-chance.

Com esta opção, é possível selecionar que o confronto termina com vitória da Inter de Limeira ou do Palmeiras, o que paga 1.18. Já a dupla-chance com triunfo do mandante ou empate está cotado em 3.05.

Outro caminho é através do empate anula aposta, com odds de 6.50. Nesta seleção, o palpite segue com a vitória da Inter, mas o jogo passa a ter apenas dois cenários possíveis.

O acerto com o triunfo da equipe ou a perda em caso de vitória do Palmeiras. Se empatar, o valor apostado retorna.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de fevereiro de 2025 às 17 horas.

Pressão dos dois lados

Sem vitória no estadual, a Inter de Limeira aparece ameaçada de rebaixamento. A equipe é a primeira fora do Z-2, com seis pontos. Portanto, precisa de um bom resultado para não correr o risco de ser superada por Velo Clube e Água Santa.

No entanto, do lado do Palmeiras, a situação também é delicada. O clube está fora da zona de classificação para as quartas de final neste momento. Assim, caso perca mais um jogo, o Alviverde corre riscos de ser eliminado já na próxima rodada.

Possibilidade de handicap

A campanha modesta da Inter de Limeira faz com que seja possível até explorar o mercado de handicap. Neste caso, seria selecionar a equipe com o sinal positivo, que amplia as possibilidades de resultado.

Com o clube com o +1.5, o time pode vencer o Palmeiras, empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença. Nesta aposta, o retorno é de 1.70 para 1.00.

Já se a aposta for feita na Inter com o handicap +2.5, as odds são de 1.24. Com este cenário, o time pode vencer, empatar ou até mesmo perder por dois gols de diferença.

Esta possibilidade não chega a ser difícil, se considerar o desempenho do Palmeiras até aqui. A equipe de Abel Ferreira só ganhou uma das oito partidas disputadas no ano por uma margem superior a dois gols.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de fevereiro de 2025 às 17 horas.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.