Última vitória do São Paulo na Vila Belmiro foi em 2022; veja odds contra o Santos

A sexta rodada do Campeonato Paulista terá como uma das principais partidas o clássico SanSão. São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado, 01/02, às 20h30, na Vila Belmiro.

O time da casa, o Santos, ocupa a segunda posição no Grupo B, mas ainda não conseguiu engrenar na temporada. Com apenas quatro pontos conquistados entre os 15 disputados, o Peixe chega ao confronto em um momento delicado, já que soma três derrotas consecutivas.

Por outro lado, o São Paulo vive uma fase bem diferente. Após superar a Portuguesa por 1-2 no último jogo, o Tricolor alcançou sua terceira vitória seguida.

Mesmo com um jogo a menos, devido ao adiamento de uma partida, a equipe comandada por Luis Zubeldía lidera o Grupo C com 10 pontos, sendo o único time invicto entre os quatro grandes, com três vitórias e um empate.

Santos x São Paulo: odds para a partida

Se o plano de fundo da partida parece pender contra o Santos, o retrospecto do confronto traz esperança ao Peixe. Isso porque o São Paulo não vence na Vila Belmiro há três anos.

A última vitória do Tricolor na casa do Santos foi um 0-3 pelo Campeonato Paulista de 2022. Desde então, Santos e São Paulo se enfrentaram na Vila Belmiro duas vezes, com uma vitória do alvinegro e um empate.

Sendo assim, será que o São Paulo irá vencer o mandante e manter sua invencibilidade no Campeonato Paulista? Segundo as casas de apostas, sim. As odds sugerem um confronto equilibrado, mas com um leve favoritismo para a equipe de Luis Zubeldía.

Veja as cotações para a partida:

Vitória do Santos

2.85 na Sportingbet

2.75 na bet365

Empate

3.10 na Sportingbet

3.10 na bet365

Vitória do São Paulo

2.45 na Sportingbet

2.60 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 30 de janeiro de 2025 às 16 horas.

