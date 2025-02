Três mercados para apostas em Roma x Monza: veja odds

A partida Roma x Monza agita a 26ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto vai ser disputado no Estádio Olímpico, nesta segunda-feira (24/02), às 16h45. Dessa forma, confira como chegam as duas equipes e os mercados que se destacam para este jogo.

Odds Roma x Monza

Neste duelo entre Roma e Monza é observado um confronto desigual. Isso porque os dois clubes trazem trajetórias completamente diferentes. Sem perder há nove jogos no Campeonato Italiano, a Roma é disparada a mais cotada para vencer, com odds de 1.33 para 1.00 na Betano.

Do outro lado, o Monza aparece como azarão, cotado em 9.25. Por conta deste cenário, é válido observar também outros cenários para apostar.

Handicap

Devido a diferença técnica entre as equipes, a Roma aparece com chances de buscar uma vitória por um placar mais confortável. Por conta disso, o handicap asiático merece ser observado.

Neste caso, ao selecionar a Roma com o -1.5, o apostador encontra odds de 1.98 para 1.00. Para este palpite, o triunfo tem que ser por pelo menos dois gols de diferença.

O valor na Betano sobe para 3.30 em caso de aposta no clube com o -2.5. Porém, para esta aposta, a vitória precisa ser por no mínimo três de saldo.

Apesar do bom momento, a Roma não costuma golear. Somente em três das últimas dez rodadas que a equipe vencer por dois ou mais gols de diferença. Por mais de três gols só ocorreu uma vez.

No entanto, o foco do handicap se deve a fragilidade do Monza. Neste mês, o clube já foi goleado por 5 a 1 para a Lazio.

Apostas em gol

Para quem não quer focar no resultado por conta das odds e nem explorar o handicap, tem um caminho através do número de gols. Uma das possibilidades iniciais é o total acima de 1.5. Neste palpite, o confronto tem que terminar com no mínimo duas bolas nas redes. O retorno para a aposta é de 1.22 na Betano.

Já a aposta no total de gols acima de 2.5 está cotada em 1.73. O palpite é com o confronto terminando três gols. A situação ocorreu em sete das últimas dez partidas do Monza, que apresenta uma defesa muita vazada na competição.

Combinado intervalo/final

Em jogos com equipes de níveis diferentes, o combinado entre intervalo e final também chama a atenção. Uma das possibilidades aqui é selecionar que a Roma terminar os primeiros 45 minutos e confirma o resultado depois. Com este palpite que também é visto como 1/1 na Betano tem odds de 1.91.

Já se o Monza conseguir dificultar o primeiro tempo e a Roma só conseguir buscar o resultado na segunda etapa, as odds são de 3.75. Pelo lado do visitante, o retorno maior é com o clube conseguindo buscar uma virada no segundo tempo. Neste cenário, o retorno chega a 90.00 para 1.00. na Betano.