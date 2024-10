Sportingbet Apostas: saiba como abrir sua conta no site

.







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 10:25 • Redação do Lance!

Se você quer abrir uma conta na Sportingbet, confira nosso passo a passo. Muitos jogadores querem apostar na plataforma, mas ainda não possuem uma conta. Atualmente, a casa de apostas oferece até aposta garantida de até R$750 para novos apostadores.

Por isso, vamos mostrar como se registrar, ativar o bônus e começar a apostar. Assim, tire suas dúvidas a seguir.



Passo a Passo: Como abrir uma conta na Sportingbet

O Sportingbet cadastro é bem semelhante a outros procedimentos de registro. Por isso, se você já utiliza a internet com frequência, não terá dificuldade para criar uma conta. Todavia, se está com dúvida, consulte o passo a passo abaixo:



1- Acesse o site da Sportingbet pelo seu PC ou computador;

2- Em seguida, clique em “Registre-se agora”;

3- Preencha todos os dados solicitados pelo site de apostas;

4- Leia os Termos e Condições para usar a plataforma;

5- Finalize seu Sportingbet cadastro.



Aliás, não pule o quarto passo. Ler as regras de utilização é o que permite que evita erros básicos. Por exemplo, alguns jogadores não conseguem retirar valores das contas por não cumprirem com algum procedimento simples.



Muitas casas de apostas oferecem bônus para quem se registra, além de códigos promocionais. Para saber mais detalhes sobre as ofertas da Sportingbet, confira essa página.

Como fazer login na Sportingbet?

O login é bem mais simples que o cadastro. Assim, basta fazer esses procedimentos:



1- Acesse o site da Sportingbet pelo computador ou pelo celular;

2- Em seguida, clique em “Entrar”;

3- Insira seu Sportingbet cadastro e senha;

4- Clique novamente em “Entre em sua conta”.



Fez tudo isso e a plataforma informou que a senha está incorreta? Você pode mudar sua password clicando em “Esqueceu sua senha?”. A empresa vai enviar um link onde o acesso pode ser recuperado. Apenas tome cuidado e não compartilhe esse link com ninguém.



Caso ainda não consiga acessar sua conta, você deve contatar o suporte da plataforma. Ao final, explicaremos como fazer isso.



Qual o Sportingbet app?

Provavelmente você está lendo isso pelo celular, certo? Nesse caso, se o seu aparelho é um Android, poderá baixar o app da empresa diretamente pelo site oficial. Para isso, siga esse tutorial:



1- Acesse o site da Sportingbet pelo navegador do seu celular;

2- Em seguida, clique em “Baixar app”, logo após os mercados destacados no início;

3- Permita o download e instalação do Sportingbet app;

4- Faça login com sua conta;

5- Comece a apostar.



O aplicativo possui todos os recursos da plataforma, mas melhor adaptados para os smartphones. Nesse sentido, funciona um pouco melhor do que a versão mobile do site.



Todavia, a versão mobile também é interessante. Inclusive, quem possui iPhone poderá usá-la para apostar, já que não há app para outros sistemas. Não exige código bônus Sportingbet.

Sportingbet é confiável? Entenda porque você se registrar

Já começamos mostrando como você pode se cadastrar, fazer login e até baixar o app. Todavia, será que a Sportingbet é confiável?



Sim, a Sportingbet é confiável. Ela funciona seguindo as leis de Malta e possui uma licença de funcionamento emitida pela Malta Gaming Authority. Isso é algo muito importante, pois tal autorização é uma das mais restritas do segmento de apostas online.



Além disso, faz parte de um grupo muito relevante mundialmente. Tanto é que a Sportingbet patrocina vários times muito conhecidos, além de torneios como Sportingbet Libertadores e Copa Sul-Americana.

Bônus de boas vindas da Sportingbet

Boas odds, funções interessantes, app… Tudo isso é muito positivo, mas sabemos que uma coisa se destaca para quem não tem conta: Sportingbet bônus de boas vindas, sem código bônus Sportingbet. Na Sportingbet, novos jogadores podem escolher entre duas ofertas:



- Sportingbet bônus para o primeiro depósito: bônus de até R$1.000 para apostar em futebol. O usuário deve depositar um mínimo de R$5 usando Pix. Para efetuar um saque do bônus e de quaisquer ganhos gerados, o usuário deverá apostar 13 vezes a soma do valor do bônus com o valor do depósito em apostas esportivas de futebol com cotas mínimas de 3.0. Aplicam-se os Termos e Condições.



- 100 giros grátis mais bônus no Aviator para os jogos do cassino. Apenas o primeiro depósito de novos clientes é elegível para a promoção, desde que seja igual ou superior a R$50. Assim que cumprido, os clientes receberão 100 giros grátis no jogo Pig Banker e um bônus de R$5 para ser usado no jogo Aviator. O bônus serão creditados automaticamente dentro de 24 horas após o depósito ser feito e o requisito de aposta ser cumprido. O usuário tem um máximo de 7 dias após a data do crédito para aproveitar o bônus.

É preciso escolher um dos dois, não sendo permitido utilizar ambos. Nenhum deles exige código promocional Sportingbet.

Sportingbet cadastro no celular

Se você vai se cadastrar pelo celular, o Sportingbet cadastro é bem parecido com o que já falamos lá em cima. O ícone para iniciar o registro é o mesmo, assim como as informações requisitada pelo site. Se está com dúvida, veja abaixo esse passo a passo:



1- Abra o site da Sportingbet pelo navegador do smartphone ou abra o app, se já tiver baixado;

2- Toque em “Registre-se Agora”;

3- Insira seu nome, e-mail, senha e outros dados;

4- Consulte todas as regras de utilização;

5- Finalize o Sportingbet cadastro (não é preciso inserir código promocional Sportingbet).



Também dá para recuperar sua senha pelo celular, caso já seja cadastrado. Todavia, tome bastante cuidado, conferindo se está mesmo no site certou e se baixou o app oficial feito pela Sportingbet. Ainda, não será necessário usar código bônus Sportingbet.

Termos e Condições

Apostar pela Sportingbet não exige nenhum requisito que não seja comum no mundo das apostas ao vivo. Ou seja, o apostador deve observar o seguinte:



- É preciso ter uma 18 anos ou mais para apostar na Sportingbet;

- Só é permitido cadastrar uma conta por usuário, inclusive com a mesma restrição para o e-mail, celular ou endereço informado;

- Algumas regiões podem ter restrições de funcionalidades presentes no site;

- Há outras regras de utilização para as apostas, pagamentos e muito mais.



É muito importante basear suas apostas para não quebrar nenhuma regra da Sportingbet. Apesar de não serem complexas, é preciso cumprir todas, sem exceções.

Como apostar na Sportingbet

Apostar na Sportingbet é algo que os apostadores não vão ter dificuldade. Todavia, é preciso conhecer como o sistema funciona e o que ele oferece. Nesse sentido, veja abaixo como fazer os principais tipos de apostas.



Como fazer apostas simples na Sportingbet

As apostas simples são aquelas em que o jogador escolhe apenas um palpite. Ou seja, elas são menos arriscadas, pois só um resultado deve ser previsto. Desse modo, confira abaixo como fazê-las:



1- Entre com sua conta na Sportingbet;

2- Clique em “Esportes”;

3- Escolha um dos campeonatos disponíveis;

4- Selecione uma partida;

5- Escolha um dos eventos disponíveis naquele momento.



Aliás, observe bem o mercado que escolherá. Alguns combinam vários resultados, sendo, na prática, uma forma mais direta de apostas combinadas.



Como fazer apostas combinadas na Sportingbet

Achou as odds muito baixas ou deseja buscar um retorno maior a curto prazo? Nesse caso, pode fazer as apostas combinadas, em que o jogador acumula as odds e consegue multiplicadores mais altos. Claro, o risco também se eleva.



As apostas combinadas, ou múltiplas, podem ser feitas da seguinte maneira:



- Entre com sua conta na Sportingbet;

- Faça o mesmo processo da aposta simples, mas sem finalizar o palpite;

- Repita o processo quantas vezes quiser;

- Confira se todos os mercados são compatíveis para a aposta combinada;

- Confirme seu palpite com as odds acumuladas.



É recomendável fazer apostas combinadas com uma certa dose de equilíbrio. Evite escolher seleções demais, ou os riscos podem ficar desproporcionais aos ganhos, mesmo que sejam altos.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

Pulamos um procedimento bem importante: fazer um depósito do valor que será apostado. Assim, é preciso colocar saldo antes de fazer sua primeira aposta. Por outro lado, após vencer um palpite, é possível sacar os retornos. Abaixo explicaremos como fazer ambos.

Como fazer depósitos?

A Sportingbet permite fazer depósitos via Pix, boleto, transferência bancária e outros métodos.



1- Entre com sua conta na Sportingbet;

2- Clique em “Depósito”;

3- Escolha um dos métodos;

4- Insira a quantia que irá transferir;

5- Faça o pagamento.



Se for depositar pela primeira vez, lembre-se do depósito mínimo para ativar o Sportingbet bônus de boas vindas. Caso transfira um valor menor, não receberá saldo extra.

Como fazer saques na Sportingbet?

Ao apostar, também se lembre das regras do Sportingbet bônus de boas vindas. Dito isso, as retiradas podem ser feitas seguindo esse passo a passo:



1- Entre com sua conta no site da Sportingbet;

2- Abra o menu do usuário;

3- Selecione o menu de saques;

4- Escolha o método de retirada;

5- Insira os dados requisitados.



A casa de apostas pode exigir a comprovação de identidade antes do primeiro saque. Isso pode ser feito diretamente pelo site, enviando as documentações exigidas.

Suporte ao cliente

Teve algum problema ao se cadastrar ou está com dúvidas? Estes são os canais de suporte ao cliente da Sportingbet:



- Chat ao vivo;

- Perguntas Frequentes;

- E-mail.



Fique atento aos horários de funcionamento. O chat funciona apenas das 8h às 1h. Já o e-mail pode levar algumas horas até ser respondido. Cadastre-se sabendo disso.

Perguntas Frequentes

Finalizando nosso guia, respondemos as principais perguntas sobre Sportingbet cadastro. As respostas também podem ser encontradas na própria plataforma.



Como se cadastrar no Sportingbet?

Para fazer o Sportingbet cadastro, acesse o site da plataforma. Em seguida, clique em “Registre-se agora” e informe seus dados. Depois, confirme o cadastro.

Porque não consigo entrar na Sportingbet?

Você pode estar informando uma senha incorreta. Nesse caso, clique em “Esqueceu sua senha?” para recuperar o acesso.

Qual o código promocional Sportingbet?

Não é preciso utilizar código promocional Sportingbet para receber bônus de boas vindas na Sportingbet.

Qual o valor mínimo da Sportingbet?

O depósito mínimo da Sportingbet é de R$20 via Pix. Já o saque mínimo é de R$40.

Como sacar dinheiro no Sportingbet?

Para sacar, é preciso fazer login com sua conta. Em seguida, abra o menu de usuário e selecione os saques. Depois, escolha um dos métodos, insira seus dados e o valor. Confirme o saque e aguarde o tempo de processamento.

É seguro apostar na Sportingbet?

Sim, o site é confiável e possui licença de funcionamento. Além disso, oferece diferentes ferramentas de segurança.