Por que apostar na falta de gols em Sevilla x Mallorca?

O confronto entre Sevilla e Mallorca acontece nesta segunda-feira (24/02), às 17h. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Portanto, o duelo é marcado por ataques modestos e aqui verá como isso impacta na hora de apostar.

Odds Sevilla x Mallorca

A partida Sevilla x Mallorca traz dois times de meio de tabela e que apresentam altos e baixos ao longo da temporada. Ao mesmo tempo, ambos sonham com vagas nas competições europeias.

Com tanto equilíbrio, o que pesa mais é o mando de campo. Por isso, o Sevilla aparece como o mais cotado para vencer, com odds de 2.12 para 1.00. Do outro lado está o Mallorca, que rende 3.75. Os números estão disponíveis na Betano.

Total de gols

Vale destacar que os dois times contam com ataques modestos. Apesar de estar na 7ª posição, o Mallorca é o quinto menos eficiente, com somente 23 gols marcados. Apenas em duas das últimas dez partidas o clube fez mais do que um gol no jogo.

O Sevilla tem números pouco melhores, com 29 bolas nas redes em 24 partidas. Das últimas sete apresentações, somente em duas oportunidades o time fez mais de um gol.

Por conta disso, a expectativa é de um confronto menos movimentado nesta rodada. Ao considerar os dados acima, o palpite no total abaixo de 2.5 encontrará odds de 1.52. O valor na Betano é para um confronto com até duas bolas nas redes.

É possível também apostar no total abaixo de 1.5. Nesta aposta, o jogo tem que acabar com no máximo um gol, o que está cotado em 2.52.

Ambos marcam

Outra possibilidade de aposta é através do ambos marcam. Porém, como são dois ataques irregulares, a expectativa de que ambos balancem as redes é baixa.

Prova disso é que somente uma das últimas três partidas do Sevilla terminaram com ambos marcam. O mesmo só ocorreu em duas das oito apresentações recentes do Mallorca.

Se as estatísticas se repetirem nesta segunda-feira, o retorno é de 1.67 para 1.00 na Betano. Já as odds para o ambos marcam sim são de 2.15.

Gols por tempo

É disponível também o mercado de gols individualizado por cada tempo. Neste caso, a aposta vai para cada uma das etapas. Com esta opção, o total abaixo de 1.5 tem odds de 1.30. O cenário é para um duelo com no máximo um gol nos primeiros 45 minutos.

A mesma aposta para o segundo tempo tem odds de 1.44. O valor vai para 1.11 na Betano com o total abaixo de 2.5. A aposta vai para uma partida com no máximo dois gols nos 45 minutos finais.