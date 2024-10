Novibet cadastro: crie sua conta e aproveite bônus

O cadastro na Novibet é rápido e fácil de fazer, podendo trazer bônus







Fazer seu Novibet cadastro é um processo rápido e simples. Vamos te ensinar, passo a passo, a abrir sua conta na casa de apostas. Atualmente, a operadora conta com promoções que podem ser ativadas a partir de um código promocional Novibet. O código promocional Novibet é NOVILANCE. Com ele, o novo jogador pode ter bônus de até R$500.

Dessa forma, preparamos um guia completo de como fazer o login na plataforma. Assim, conheça também de seus recursos e principais mercados.

Ademais, se você quer abrir um nova conta com ofertas de boas-vindas, deve conhecer os benefícios do código promocional Betano e do código bônus bet365.

Passo a passo de como abrir uma conta na Novibet

Para poder ter acesso a todas as funções da casa é necessário, antes de tudo, criar uma conta na operadora. A partir dela que o jogador vai conseguir realizar apostas em diferentes categorias e resgatar os bônus de boas-vindas.

Então, para poder criar uma conta, basta que os apostadores sigam o passo a passo que disponibilizamos abaixo.

1- Entre no site da Novibet por um computador, celular ou pelo aplicativo da casa de apostas.

2- Em seguida, estando no site, procure pela opção "Cadastre-se";

3- É preciso preencher todos os painéis com as informações requisitadas;.

4- Em seguida, aceite os termos e condições da plataforma e confirme;

5- Pronto, você acaba de terminar o login e já pode explorar o site ou aplicativo normalmente.

Em caso de os apostadores terem dúvidas sobre algum dos passos, é recomendável visitar o site oficial.

Ressalta-se que várias casas de apostas disponibilizam códigos promocionais para os clientes utilizarem durante o cadastro. Desse modo, é possível conferir mais detalhes sobre as promoções e ofertas da Novibet na página de comparativos abaixo.

Termos e condições

Eventualmente os clientes da plataforma vão se deparar com os termos e condições da empresa. Afinal, são essas políticas que acabam gerindo praticamente todo o funcionamento da casa e também de suas funções.

Todos os jogadores estão sujeitos a essas condições a partir do momento em que fizeram o Novibet cadastro na operadora. Aliás, eles são um dos requisitos antes de se criar uma nova conta, visto que representam as regras da operadora.

Conforme o colocado, os T&C são partes importantes, e sabendo disso trouxemos alguns dos que mais se destacam.

- Qualquer pessoa cadastrada no site deve ter mais de 18 anos de idade;

- Os clientes devem fornecer informações corretas durante o cadastro;

- Os documentos utilizados não pode ser de terceiros, apenas do próprio jogador;

- Cada usuário só pode ter acesso a apenas uma conta;

- O saque só pode ser realizado pelo mesmo método utilizado durante o depósito;

- A violação dos termos e condições pode resultar no cancelamento da conta.

Como fazer login na Novibet

Jogadores que já tenham feito o Novibet cadastro não precisam passar por todo o processo de registro novamente. Até porque a empresa já tem registrado todas as informações que foram utilizadas durante a criação da conta.

Assim, os apostadores que querem acessar o site para fazer apostas esportivas ou no cassino só precisam fazer o login. Diante disso, é preciso informar alguns dados que foram utilizados no momento do cadastro.

Dessa maneira, basta informar o e-mail, telefone ou nome de usuário, e a senha criada para a conta. Ademais, para os que se esqueceram das senhas ainda é possível tentar recuperá-las, bastando selecionar a opção "Esqueci a senha".

A partir da opção é possível começar as etapas para recuperar ou redefinir a senha inicial. Entretanto, o usuário precisa ter acesso ao e-mail original para realizar esse procedimento.

Em caso de problemas com essa função recomendamos que os usuários entrem em contato com a casa. Por meio de uma das formas de comunicação os clientes podem tirar suas dúvidas e ter atendimento especializado.

Cadastre-se no Novibet mobile

Anteriormente mencionamos que a casa possui um app disponível para dispositivos Android. Todavia, os usuários de outros sistemas operacionais como Iphone e IOS podem utilizar o site mobile do aplicativo.

O site oferece acesso a todas as funções da casa. Para ter acesso a esse aplicativo, os usuários podem seguir um rápido passo a passo:

1- Acesse a plataforma Novibet pelo seu smartphone;

2- Uma vez que esteja na casa, selecione os três pontinhos de seu navegador, geralmente localizados no canto superior direito da tela;

3- Depois disso, vá até a opção instalar Novibet;

4- O próximo passo é confirmar a instalação;

5- Por último, adicione o site a área de trabalho do seu dispositivo.

O site mobile fornece as mesmas funções que o site original da empresa. Dessa forma, os jogadores podem realizar o Novibet cadastro por esse aplicativo e posteriormente resgatar as promoções e bônus disponíveis.

A Novibet é uma plataforma com amplos mercados de apostas esportivas | Crédito: Reprodução / Novibet

Qual é o aplicativo Novibet?

Para todos os usuários de smartphones que utilizam o sistema operacional Android, a casa tem disponível um aplicativo móvel. Graças a ele, é possível ter acesso a várias das principais funções da plataforma, inclusive as apostas esportivas, pelo celular.

Os interessados em conseguir esse aplicativo podem procurar por ele diretamente no site da casa de apostas online. Na página específica existe uma lista completa com o passo a passo para poder baixar e instalar o app.

No mais, os jogadores podem checar o aplicativo pessoalmente para poder tirar suas próprias conclusões. Até porque, a preferência pelo site ou por outros meios acaba dependendo do gosto e preferência de cada usuário.

Bônus de boas-vindas Novibet

Além de modalidades para apostas esportivas e jogos de cassino, a casa ainda oferece bonificações que podem ser resgatadas. Assim, os clientes que usarem o código promocional Novibet podem ter acesso a diferentes promoções.

Adiantamos, entretanto, que todas as promoções estão sujeitas a alterações e aos termos e condições da Novibet. Diante disso, verifique sempre a disponibilidade das promoções no site oficial antes de começar a apostar.

Para melhor explicar, selecionamos as principais ofertas que a casa tem disponíveis para os seus novos usuários.

Esportes

Os fãs de esportes podem ter acesso a uma oferta, diretamente pela plataforma com o código NOVILANCE, para usar em apostas esportivas. Nessa promoção os apostadores podem receber até R$500.

Destaca-se que a oferta pode ser conferida integralmente, na aba oficial do site da plataforma. Ademais, é possível perguntar todos os detalhes no atendimento ao cliente.

Além disso, o apostador deve possuir 6x o valor do depósito somado com o bônus em apostas liquidadas. Os mercados nos quais os apostadores podem fazer palpites tem que possuir odds de 1.50 ou maiores.

Cassino

Todos os apostadores novatos podem obter também o bônus do Cassino. A oferta com o código NOVILANCE1 oferece 100% do valor do primeiro depósito de R$50 ou mais até o limite de R$500.

Antes de poder resgatar o valor das bonificações, os apostadores devem apostar 30x o valor dos bônus. Lembrando, que esse é apenas um resumo das principais condições, para ter acesso a todos os requisitos visite a plataforma.

Novibet é confiável? Entenda porque você pode se cadastrar

Antes de realizarem o Novibet cadastro, os jogadores devem estar preocupados com a questão da segurança da plataforma. Afinal, antes de poder informar dados pessoais e informações bancárias sigilosas, os clientes precisam de algumas garantias.

Diante do colocado, podemos começar trazendo que a plataforma é uma das principais casas de apostas online atuais. Graças a isso, ela conta com um uma base de usuários que a utilizam constantemente.

A plataforma atua de forma legal, estando registrada e legalizada pelas leis de Malta, tendo o registro de número C77772.

Além disso, a empresa trabalha com métodos de pagamento totalmente seguros, e com sua eficiência comprovada. Então, os apostadores podem contar com transferências justas e feitas de forma rápida e prática.

Por fim, a casa ainda é patrocinadora de diversos times famosos como o Fortaleza, Emelec, Huachipato, Magallanes e outros mais. Dessa forma, se consolidando como uma grande incentivadora dos esportes.

Portanto, diante do colocado até agora, a empresa, por conta de suas práticas, pode ser considerada confiável. Desse modo, os jogadores iniciantes podem fazer o Novibet cadastro e apostar despreocupados.

Como apostar na Novibet

Qualquer usuário que siga os termos e condições básicos da empresa pode apostar nas categorias da plataforma. Para tanto, é preciso estar cadastrado e ter realizado o primeiro depósito por algum dos métodos que o site disponibiliza.

A partir do momento em que os apostadores possuírem saldos em suas contas, eles podem começar a apostar. Diante disso, existem duas formas principais de aposta que os clientes podem realizar: apostas simples e apostas combinadas.

Essas duas categorias são particularmente populares nas apostas esportivas, e ambas podem ser feitas na plataforma.

Como fazer uma aposta simples na Novibet

Apostas simples são as categorias básicas de apostas que existem em todas as operadoras. Desse modo, praticamente todas as categorias aceitam essa modalidade, com os usuários tendo grande liberdade na hora de montá-las.

Para realizar uma aposta desse estilo é preciso que os jogadores escolham uma competição, evento ou modalidade. Em seguida, basta escolher as opções de aposta que desejar, atribuindo o valor individual de cada uma delas.

Várias apostas simples podem ser realizadas simultaneamente, e os jogadores vão conseguir obter retorno das apostas esportivas que acertarem. Ressalta-se que todas as apostas podem ser checadas no cupom de apostas, lá também é possível checar a cotação das apostas.

Como fazer apostas combinadas na Novibet

Outra forma de aposta é quando os jogadores resolvem fazer apostas combinadas. Nessa modalidade os apostadores palpitam em diferentes opções, porém eles apostam na possibilidade de um ou mais eventos se realizarem simultaneamente.

Essa opção, apesar de ser mais difícil de se acertar, tem recompensas maiores. Afinal o valor de retorno é calculado se multiplicando as odds individuais. Entretanto, caso um dos eventos individuais falhe, todo o palpite é tido como falho.

O cupom de apostas registra todas as apostas esportivas que o jogador deseja realizar. Mas para fazer uma aposta múltipla basta selecionar opções que possam ser combinadas e adicionar o valor que vai utilizar.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

A operadora trabalha com diversas formas de pagamento para poder atender a todos os clientes que fizeram o Novibet cadastro. Dentre os principais podemos mencionar Pix, Cartões de Crédito e Carteiras eletrônicas. Além disso, a casa ainda tem a opção de depósito com Boleto Bancário.

Para realizar depósitos, os jogadores precisam apenas escolher o método de transferência que preferirem. Em seguida os clientes devem colocar o valor que desejam depositar e seguir o passo a passo do site para confirmar a operação.

Do outro lado, para realizar um saque é necessário ter a conta verificada e ter saldo válido. Assim, quando os jogadores tiverem essas duas coisas, só é preciso estar logado na conta e selecionar a opção "sacar".

Por fim, basta informar o montante desejado e selecionar um método válido, confirmar e esperar pelo tempo de processamento. Algumas promoções podem ter requisitos que impeçam o saque até que todo o rollover seja cumprido. Desse modo, para saber mais, verifique os termos e condições.

Serviço de atendimento ao cliente

A casa oferece diferentes formas para que os seus usuários tirem as dúvidas ou descubram mais sobre a plataforma. Conforme o colocado, podemos mencionar:

- Messenger;

- Chat ao vivo;

- E-mail;

- Uma aba de informações gerais.

O site da Novibet informa que o suporte funciona “24 horas por dia, 7 dias na semana”. Entretanto, não há dados exatos sobre o tempo de resposta ou o período de funcionamento específico de cada canal.

Perguntas frequentes

Como se cadastrar na plataforma?

Resumidamente, para realizar o Novibet cadastro os jogadores precisam ter mais de 18 anos e informar alguns dados pessoais. As informações devem ser colocadas na aba "cadastre-se". Em caso de dúvidas basta entrar em contato com a operadora pelo chat ao vivo.

Assim que estiverem cadastrados, os jogadores podem realizar apostas esportivas ou no cassino da forma como preferirem.

Como resgatar o bônus Novibet?

Para resgatar os bônus é preciso ter feito o Novibet cadastro e cumprir os requisitos da oferta. A bonificação de apostas esportivas e a de cassino tem condições diferentes. Diante disso, todos os requisitos podem ser visitados na página de promoções do site.

Qual é o código promocional Novibet para bônus de boas-vindas?

A operadora tem 2 códigos disponíveis atualmente, um para o bônus de apostas esportivas e o outro para o de cassino. Os códigos promocionais são, respectivamente: NOVILANCE e NOVILANCE1.