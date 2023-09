Na Lance Betting, os usuários recém-registrados no site podem encontrar um bônus de 100% até R$200 na primeira aposta. Para tanto, basta fazer uma aposta do no mínimo R$10 em qualquer modalidade esportiva. Após o palpite ser resolvido, a casa credita a bonificação, que deve ser utilizada em um evento com odds mínimas de 2.0.