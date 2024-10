A KTO Brasil é uma casa de apostas segura e confiável que traz muitos benefícios aos jogadores







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 11:10 • Rio de Janeiro

A KTO Brasil é uma casa de apostas confiável e segura para realizar suas apostas online. Além do cupom KTO, a plataforma traz diversas modalidades esportivas e jogos de cassino. E, claro, promoções especiais para novos clientes e apostadores experientes.

Veja como criar uma conta no site para usar o que a plataforma tem de melhor a oferecer.

Conheça a KTO >>

Bônus de boas-vindas

A KTO Brasil oferece um bônus de boas-vindas para novos clientes em apostas esportivas. Com ela, você pode realizar a sua primeira aposta e receber até R$200 em aposta se errar o seu palpite.

Nem todas as casas de apostas online oferecem um bônus de boas-vindas, por isso consideramos este aspecto como positivo na KTO.

Como criar uma conta e usar o bônus de boas-vindas

Para usufruir desta oferta, você só precisa criar uma conta no site e realizar um depósito. Dessa forma, veja como no passo a passo abaixo:

Entre no site da KTO Brasil; Depois, clique em “Registrar”; Em seguida, complete o formulário solicitado e leia os termos e condições; Clique, então, em “Registrar-se” para concluir; Por fim, com a sua conta criada, faça o seu primeiro depósito e escolha a sua aposta.

Ademais, Caso erre o seu primeiro palpite, a KTO oferece o mesmo valor que apostou. Lembre-se que o máximo para esta oferta é de R$200.

Entretanto, antes de realizar o seu cadastro na plataforma, lembre-se de ter os termos e condições.

Termos e condições para o bônus de boas-vindas

Para ativar o bônus de boas vindas, deverá, portanto, realizar o seu cadastro no site e ler os termos e condições da oferta. Separamos alguns dos itens que você deve cumprir abaixo:

Ter 18 anos ou mais; A oferta é valida apenas para novos clientes; Você receberá o valor que apostou somente se o seu primeiro palpite for incorreto O valor máximo desta oferta é de R$200; Quaisquer retornos que venham da sua aposta estão sujeitos a 1x rollover no Sportsbook com odds mínimas de 1,70 para saques.

Ademais, leia os termos e condições do bônus de boas vindas por completo no site oficial da KTO Brasil antes de realizar o seu cadastro e fazer as suas apostas esportivas.

Vale lembrar que, além da KTO, outras grandes casas de apostas trazem ofertas de boas-vindas para novos jogadores, como, por exemplo, o código promocional Betano e o código bônus bet365.

Outras ofertas na KTO Brasil

Além do bônus de boas vindas, a KTO também oferece promoções especiais para os jogadores que já realizaram o cadastro anteriormente. Ou seja, vamos falar de duas ofertas disponíveis a seguir, porém você pode conferir todas no site oficial da KTO Brasil.

Aposta antecipada na KTO

Caso o seu time abra uma vantagem de dois gols em uma partida de futebol, sua aposta é dada como correta mesmo antes do apito final. Esta oferta é, portanto, válida para apostas esportivas feitas antes do início dos jogos e no mercado 1x2, podendo ser usada para apostas simples, múltiplas, do sistema ou através da ferramenta “Criar aposta”.

Para saber os campeonatos e jogos onde a oferta está disponível, verifique os termos e condições do site.

Empate sem gol = saldo de volta

Se a partida de futebol em que apostar terminar em 0 a 0, a KTO oferece o valor apostado de volta. Esta oferta, então, está disponível em apostas esportivas pré-jogo nos mercados abaixo:

Intervalo/final do jogo

Intervalo/final do jogo resultado exato

Jogador a marcar

Resultado correto

Veja os campeonatos e partidas onde esta oferta está disponível no site oficial da KTO.

Aposte agora >>

A KTO conta com um amplo mercado de apostas esportivas e jogos de cassino | Crédito: Reprodução / KTO<br>

Mercados/Esportes disponíveis

A KTO Brasil oferece diversas opções de apostas online para jogos de cassino, e-sports e modalidades esportivas. No futebol, esporte mais popular para apostas esportivas no Brasil atualmente, você pode encontrar mercados de apostas como os listados abaixo:

Resultado da partida (1x2); Chance dupla; Resultado exato; Intervalo/final de jogo; Total de gols; Handicaps e muito mais.

Mas não é só no futebol que você pode apostar após realizar o seu cadastro. Dessa forma, a KTO conta com mais categorias esportivas como basquete, tênis, vôlei, MMA, futsal e muitos outros.

Apostar no futebol >>

KTO odds

No geral, as cotações da KTO, conhecidas também como odds, estão em média com o mercado de apostas. Em alguns casos a plataforma oferece odds maiores para determinadas partidas, em outros conta com odds menores em relação a outros sites.

Vamos usar uma partida da Copa do Mundo Feminina 2023 como exemplo. No jogo entre Vietnã e Holanda, na fase de grupos, a KTO ofereceu, no momento em que este artigo está sendo escrito, uma odd de 1.28 para a vitória da Holanda, 61.0 para o Vietnã e 16.0 pelo empate.

Assim, na mesma partida na Betano, as odds são de 1.02 para a Holanda, 45.0 para o Vietnã e 13.0 pelo empate. Neste caso específico, a KTO está oferecendo cotações maiores, porém esta não é uma regra definitiva.

Portanto, o ideal é que você pesquise as odds em diferentes sites de apostas esportivas para fazer as suas comparações e optar pela que lhe agradar mais, mas podemos ver que a KTO é uma boa opção neste sentido.

Streaming + Apostas ao vivo

A KTO não oferece o recurso de streaming na sua plataforma neste momento. Muitos apostadores gostam de acompanhar as partidas em que palpitam em tempo real, por isso consideramos este um ponto fraco da plataforma.

Em compensação, o site oferece diversas opções de apostas ao vivo e atualiza o placar dos jogos rapidamente, utilizando apenas a sua conexão com a internet.

Você pode verificar as partidas que estão acontecendo no momento clicando em “Ao Vivo” no menu à esquerda e realizar os seus palpites em tempo real em esportes como o futebol, basquete, tênis, e-sports, entre outros.

A opção de apostas ao vivo é interessante para todos os apostadores, que podem analisar o decorrer de um jogo e mudar a sua estratégia de acordo com os acontecimentos. Dessa forma, a KTO é possível também usar a função de cash out para encerrar o seu palpite antes do apito final e manter parte do seu retorno, ou minimizar o seu prejuízo.

Apostar ao vivo >>

A KTO oferece uma experiência mobile fluída e simples para quem busca apostar pelo celular <br>

KTO Aplicativo

Ainda não existe um KTO app para dispositivos móveis, porém o site possui uma versão mobile que funciona normalmente em qualquer aparelho Android ou iOS.

Quando acessar a KTO através do seu navegador do celular ou tablet, o site carrega uma versão adaptada para o aparelho automaticamente, permitindo que você encontre todas as informações e recursos com facilidade.

Todas as promoções, funções e pagamento via PIX funcionam da mesma maneira do site pelo computador. O bônus de boas vindas também pode ser obtido ao fazer o seu cadastro via celular ou outro dispositivo.

Caso você prefira, pode criar um atalho da plataforma em sua tela de início para ter acesso mais prático seguindo o passo a passo:

Entre no site da KTO; Depois, clique no ícone de compartilhamento do seu navegador; Em seguida, clique em “Adicionar à tela inicial” ou semelhante; Adapte, então, o nome do atalho se desejar Por fim, clique em “Adicionar” ou semelhante

Seguindo estes passos você terá algo semelhante a um KTO app na sua tela de início e poderá usufruir de todos os recursos da plataforma depois de realizar o seu cadastro.

Métodos de pagamento KTO: pague com Pix

O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil, revolucionou a maneira como fazemos transações financeiras. Rápido, seguro e ágil, ele agora está disponível como método de pagamento exclusivo para jogadores brasileiros na plataforma KTO.

A seguir, veja, então, um passo a passo simples sobre como utilizar o Pix para fazer depósitos na KTO.

1. Acesse sua conta no site da KTO;

2. Navegue até a Opção de Depósito;

3. Escolha o Pix como método de pagamento;

4. Insira o valor e gere o QR Code;

5. Finalize o Pagamento via Pix.

Pronto! Após a confirmação do pagamento no aplicativo do seu banco, o valor depositado estará disponível na sua conta KTO em questão de segundos. Agora você já pode começar a apostar e aproveitar toda a emoção oferecida pela plataforma.

Atendimento ao Cliente KTO

Além de disponibilizar uma sessão com perguntas frequentes no site, a KTO oferece duas outras maneiras para que você possa tirar suas dúvidas em relação a qualquer serviço da plataforma.

Chat ao vivo

O chat ao vivo é um mecanismo para que você entre em contato com um funcionário especializado da KTO de forma simples e rápida. Dessa forma, você só precisa clicar no ícone verde no canto inferior direito e fazer o seu questionamento.

O atendimento através do chat costuma ser rápido, porém não está disponível 24 horas. Veja os horários de funcionamento:

Brasil: 9h – 24h (meia-noite) BRT

Chile: 9h – 24h CT

Peru: 7h – 22h PT

Canada: 8h – 23h CDT

Europa: 14h – 5h CET

E-mail

Outra maneira de entrar em contato com a KTO, então, é pelo e-mail [email protected]

Fale com a KTO >>

Nossa opinião

A KTO Brasil é um site seguro para realizar suas apostas online. Nele você pode encontrar jogos de cassino, e-sports e diversas modalidades esportivas.

No futebol, o esporte mais popular para palpites atualmente, a plataforma oferece muitos mercados de apostas, um dos pontos fortes da casa de apostas. Outro ponto a ser elogiado é o bônus de boas vindas oferecido para novos clientes que fizerem o cadastro no site. Estes poderão receber uma aposta de até R$200 caso não acertem a primeira aposta.

Por outro lado, um ponto fraco da plataforma é não poder acompanhar as partidas com um serviço de streaming, porém, para compensar, a KTO atualiza os placares rapidamente e oferece diversas opções de apostas ao vivo, inclusive em outras modalidades.

Outro aspecto a ser melhorado é a inexistência do aplicativo KTO em dispositivos móveis. Este, então, costuma ser um requisito importante para os apostadores, que podem realizar palpites a qualquer momento. Ainda assim, você pode utilizar todos os recursos da plataforma normalmente no seu celular usando o seu navegador.

Em nossa análise podemos ver que, apesar de ainda ter algumas coisas a melhorar, a KTO é uma ótima opção para apostadores iniciantes ou experientes. Esta é uma opinião subjetiva, por isso, faça a sua própria pesquisa antes de realizar apostas esportivas em qualquer site.

O que nós gostamos na KTO

Bônus de boas-vindas para nova conta;

Diversos mercados de apostas;

Pagamento rápido via Pix.

O que nós não gostamos na KTO

Não há streaming;

Não há KTO app.

Perguntas frequentes sobre a KTO Brasil

Respondemos a seguir as principais perguntas sobre a KTO. Tire suas dúvidas.

A KTO é confiável?

Talvez você esteja se perguntando se a KTO é uma plataforma confiável e segura para realizar suas apostas esportivas. É um questionamento válido, afinal você colocará seus dados pessoas e dados bancários no site.

Fizemos a nossa análise para tirar as suas preocupações antes de realizar o seu cadastro no site. Aliás, a KTO possui a licença Curaçao eGaming No. 1668/JAZ para as atividades de apostas. A plataforma é operada pela Bravalla B.V. e conta com um certificado de criptografia para manter a proteção dos seus dados.

Além disso, a KTO oferece um método de pagamento popular e confiável, além de contar com patrocínios de times, marcas e figuras públicas do mundo dos esportes.

Como funciona o bônus de boas-vindas na KTO?

Para ser elegível ao bônus de boas vindas da KTO, você deverá criar uma conta na plataforma seguindo os passos mencionados neste artigo. Uma vez que tenha o seu cadastro feito, deverá realizar um depósito e fazer a sua primeira aposta esportiva.

Se não acertar o resultado, a KTO oferece uma aposta no mesmo valor que apostou, sendo o máximo de R$200.

Como resgatar seu bônus KTO?

Como mencionamos neste artigo, a KTO conta com diversas promoções disponíveis para os apostadores. Além disso, a plataforma pode contar com códigos especiais para você utilizar.

Para resgatar um bônus KTO siga o passo a passo: Faça o seu login ou crie uma conta no site. Em seguida, clique em “Minhas Apostas”. Depois, selecione “Bônus”. Na sequência, introduza o código bônus KTO. Então, ative sua aposta no caso do bônus de boas vindas. Por fim, clique em “Fazer aposta”.

Lembre-se sempre de verificar os termos e condições de cada oferta disponibilizada no site.

O que é rollover de bônus em casas de apostas?

O rollover de bônus que você encontra nas casas de apostas nada mais é do que um conjunto de regras a serem cumpridas para que você possa sacar um prêmio.

Os termos podem incluir a quantidade de vezes que deve apostar, o seu depósito ou odds mínimas em partidas. Esta última costuma ser a mais utilizada nos rollover da KTO.

Portanto, lembre-se sempre de ler os termos e condições de cada oferta disponível no site e faça suas apostas online com responsabilidade.

Como depositar na KTO?

Para realizar o seu depósito com um dos métodos de pagamento disponíveis, siga o passo a passo: Acesse a KTO. Depois, faça o seu login ou realize o seu cadastro. Em seguida, clique em “Depósito”. Selecione, então, o Pix. Por fim, siga as instruções restantes do método de pagamento que escolheu e finalize o seu depósito.

Enfim, se você é um cliente novo e este for o primeiro depósito após o seu cadastro, poderá usufruir do bônus de boas vindas.

Como realizar um saque na KTO?

Assim como o depósito, os saques na KTO também podem ser feitos de forma simples. Você deverá ter a sua conta criada na plataforma e atingir um valor mínimo para sacar seguindo o passo a passo abaixo:

Entre no site KTO. Depois, faça o seu login com os dados de cadastro Depois, clique em sua conta (nome ao lado direito da página). Então, selecione “Saques”. Escolha o método de pagamento Pix. Por fim, siga as instruções restantes para finalizar a solicitação do saque

É possível cancelar um saque na KTO?

Caso tenha solicitado um saque, mas mudou de idéia antes da transação ser finalizada, poderá cancelá-lo com este passo a passo:

Após realizar o seu cadastro ou login no site, clique no seu nome no topo direito. Depois, selecione “Minha Conta”. Em seguida, clique em “Transações”. Por último, basta escolher o saque que deseja cancelar

É possível cancelar uma aposta na KTO?

Não, uma vez que a aposta é finalizada não é possível cancelá-la em sua conta. Porém, algumas partidas da KTO contam com a função de cash out.

Com este recurso você pode optar por encerrar uma aposta antes do apito final para manter parte dos seus retornos ou minimizar as suas perdas, dependendo do que está acontecendo na partida. Dessa forma, verifique onde e em quais momentos esta opção está disponível no site.