Chelsea e West Ham se encontram na 24ª rodada da Premier League. O jogo acontece nesta segunda-feira, 03/02, às 17 horas (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge.

Na sexta posição da tabela com 40 pontos, o Chelsea ultrapassar o Newcastle e o Manchester City em caso de vitória. Sendo assim, o time de Enzo Maresca finaliza em quarto lugar, na zona de classificação para a Champions League.

O Westham está em 15º lugar no campeonato, e tem uma das piores defesas da competição. Sendo assim, essa pode ser a chance o Chelsea reencontrar a boa fase. Isso porque nos últimos jogos, os Blues só conquistaram cinco dos 15 pontos disputados.

Chelsea x West Ham: o que dizem as odds

De acordo com as casas de apostas, jogando em casa e em uma situação mais favorável que o adversário no campeonato, o Chelsea é o franco favorito a vitória. Segundo as odds, a probabilidade do mandante perder é de apenas 11%.

Confira as cotações para a partida desta segunda-feira:

Vitória do Chelsea

1.31 na Sportingbet

1.30 na bet365

Empate

6.00 na Sportingbet

5.50 na bet365

Vitória do West Ham

8.75 na Sportingbet

9.00 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 03 de fevereiro de 2025 às 11 horas.

Apostar em gols

O Chelsea tem um dos melhores ataques da competição, tendo marcado 45 gols em 23 jogos. Ou seja, uma média de quase dois gols por jogo. Em contrapartida, o West Ham tem uma das piores defesas: 44 gols em 23 jogos.

Considerando essa combinação, vale apostar em gols. A odd para “Chelsea - mais de 2.5 gols” para esta partida é 1.85 na Sportingbet.

Com 14 gols e 6 assistências na Premier League, o jogador mais cotado para marcar é Cole Palmer. A odd para um gol do camisa 20 a qualquer momento é 1.83 na bet365.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 03 de fevereiro de 2025 às 11 horas.