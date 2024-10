Casas de apostas que aceitam cartão de crédito trazem facilidade ao usuário com esse método de pagamento







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 11:30 • Rio de Janeiro

Está buscando por casas de apostas que aceitam cartão de crédito? O método de pagamento é um dos preferidos dos apostadores. Apesar disso, ele não é aceito por todas as operadoras de apostas online.

Portanto, para te ajudar, reunimos as melhores casas de apostas que aceitam cartão de crédito, avaliando também outras vantagens oferecidas por elas. Entre as melhores casas de apostas que aceitam cartão de crédito, estão:

bet365: Tradicional e favorita de iniciantes

Betano: Apostas com transmissão ao vivo

Sportingbet: Uma das nossas favoritas para futebol

Parimatch: bônus generoso

Betnacional: boa opção para novos apostadores

Rivalo: Casa de apostas tradicional

Superbet: Boa variedade de mercados

Betway: Casa completa e com ofertas

F12 bet: Boa para jogos de aposta

Sportsbet io: Apostas esportivas intuitivas

1xbet: Odds competitivas

Stake - Bônus e odds generosas

Betsul - saques e depósitos rápidos

Betfair: Odds diferenciados e boas promoções

É importante lembrar que esta é a avaliação da nossa equipe editorial, portanto é subjetiva. Para tirar suas próprias conclusões sobre as casas de apostas, acesse os sites.

Ademais, conheça, também, a nossa seleção dos sites de apostas que aceitam Pix como método de pagamento.

Carteiras digitais (eWallets)

Muitos sites de apostas esportivas não frisam que aceitam cartões de crédito, no entanto, aceitam carteiras digitais. São algumas das mais famosas: Pay4fun, Neteller, Skrill, Astropay.

Apesar do site não aceitar diretamente o cartão de crédito como método de pagamento, você tem a possibilidade de atrelar o seu cartão de crédito a este facilitador e, indiretamente, apostar com cartão de crédito.

Para isso, é necessário criar um cadastro diretamente no site da carteira digital e atrelar seu cartão de crédito ao método.

Vale a pena apostar com cartão de crédito?

Apostar com cartão de crédito tem suas vantagens e desvantagens. Certamente uma das maiores vantagens de utilizar o crédito como método de pagamento é a praticidade. Além disso, geralmente as transações feitas com cartão de crédito são compensadas com mais agilidade.

No entanto, um dos pontos negativos é que algumas casas cobram taxas ao usar o crédito como forma de pagamento. Portanto, fique atento para isso no momento de realizar a transação.

Abaixo, ilustramos na tabela os ônus e bônus de apostar com cartão de crédito.

Vantagens de apostar com cartão de crédito

Praticidades;

Agilidade no depósito;

Transferência a qualquer horário;

Possibilidade de estorno.

Desvantagens de apostar com cartão de crédito

Eventuais cobranças de taxa;

Transtorno no saque;

Questões de segurança.

O cartão de crédito é mais um método de pagamento que pode ser usado em apostas

Passo a passo para usar o cartão de crédito em casas de apostas

Se você já está acostumado a fazer transferências em casas de apostas online, sejam elas saques ou depósitos, você não terá dificuldade de usar o cartão de crédito. Isso porque o método de realizar a transação é muito similar entre as diversas formas de pagamento que as casas aceitam.

Abaixo, explicaremos tanto como sacar quanto como depositar utilizando o método.

Como fazer um depósito usando o cartão de crédito

Para fazer um depósito utilizando o cartão de crédito, siga o passo a passo:

1- Primeiramente, faça o login no site escolhido. Por exemplo, a bet365

2- Segundamente, clique em “depósito”;

3- Então, escolha o cartão de crédito como método de pagamento;

4- Em seguida, insira os dados do cartão de crédito;

5- Determine o valor que deseja transferir. Siga as instruções da página para finalizar a transação.

Lembre-se que os sites de apostas costumam oferecer bônus de boas-vindas para novos apostadores e, em muitos casos, esse bônus é concedido em cima do primeiro depósito. Por isso, antes de fazer seu primeiro depósito, atente-se aos termos e condições para garantir que você será elegível.

Como sacar com cartão de crédito

Já para sacar utilizando o cartão de crédito, o passo a passo é o seguinte:

1- Em primeiro lugar, acesse o site da casa de apostas online. Por exemplo, a bet365;

2- Então, acesse a área de saque;

3- Em seguida, escolha o cartão de crédito como método de pagamento;

4- Sinalize quanto você deseja sacar;

5- Por fim, siga as instruções do site para finalizar a transação.

Lembre-se que para sacar valores provenientes do bônus de boas-vindas é necessário cumprir o rollover estipulado pela casa de apostas. Portanto, atente-se para os termos e condições antes de sacar.

Melhores casa de apostas que utilizam cartão de crédito

Para escolher as melhores casas de apostas que aceitam cartão de crédito, levamos em consideração outros aspectos que as operadoras oferecem como estrutura do site, variedade de mercados, confiabilidade e principalmente os bônus de boas-vindas.

Na tabela abaixo você pode saber qual é a oferta para iniciantes de cada uma das casas de apostas citadas neste artigo.

Dúvidas sobre apostar com cartão de crédito

Talvez após saber mais sobre como sacar e depositar com cartão de crédito você ainda possua dúvidas sobre a transação ou sobre as casas de apostas. Reunimos algumas das perguntas mais frequentes dos apostadores.

Caso sua dúvida persista, você também pode entrar em contato diretamente com o atendimento ao cliente da casa de apostas escolhida.

Como funciona o cartão de crédito? O cartão de crédito é confiável?

É normal que apostar com o cartão de crédito desperte certa insegurança no cliente. Portanto, é necessário tomar certos cuidados. Um deles é conferir se os sites funcionam com protocolo SSL. Isso garante que os dados que você fornece à plataforma (inclusive os bancários) são protegidos por criptografia.

Quais são as taxas para depósitos e saques?

Para fazer depósitos ou saques através do cartão de crédito nas plataformas que citamos não existem taxas. No entanto, algumas carteiras digitais (eWallets) podem exigir taxas. Se atente a isso antes de efetuar a transação.

Como funciona o processo de prova de identidade?

Por medida de segurança, muitas casas de apostas pedem que você confirme sua identidade ao se cadastrar. Além disso, para apostar com cartão de crédito é necessário utilizar um cartão com o mesmo nome do titular da conta.

Qual é o valor mínimo para depositar ou sacar?

O valor mínimo para depositar ou sacar utilizando cartão de crédito varia de acordo com a casa de apostas escolhida. Para depositar na bet365, por exemplo, o valor mínimo é R$20. Já na Dafabet, o valor mínimo para depositar utilizando cartão de crédito é R$30.

Tempo de transferência para depósito e/ou saque

Assim como o valor mínimo, o tempo de transferência varia de acordo com a casa de apostas. A título de exemplo, o depósito via cartão de crédito na bet365 é imediato.

Já o processo para o saque é um pouco mais complexo, isso porque demanda procedimentos internos na operadora do cartão. Isso explica porque muitas delas não disponibilizam o cartão de crédito como método de saque. No geral, o valor será disponibilizado na fatura seguinte do seu cartão.

Como cancelar um saque?

Para cancelar um saque via cartão de crédito existem dois métodos. O método mais recomendável é entrar em contato diretamente com a casa de apostas através do atendimento ao cliente. Em casos mais extremos, você pode também cancelar através da operadora do seu próprio cartão de crédito.

Quais moedas estão disponíveis nos sites?

Ao fazer apostas com cartão de crédito, uma das vantagens é justamente a variedade de moedas. A depender da operadora do seu cartão, as possibilidades são inúmeras. Mas as moedas mais comuns são o real, o dólar e o euro.

Quais outros métodos de pagamento estão disponíveis?

Cada casa de apostas disponibiliza métodos de pagamentos diferentes. Portanto, a lista de métodos possíveis vai variar de acordo com a operadora que você escolher. Podemos dizer que o método queridinho dos brasileiros é o pix, pela praticidade e rapidez. No entanto, também é possível apostar com boleto, transferência bancária, bitcoin e carteiras digitais. Antes de depositar ou sacar, consulte os métodos de pagamento disponíveis na casa de apostas escolhida por você.