Blaze login: como acessar conta e apostar

Publicada em 02/10/2024 - 10:10

Fazer o Blaze login é um procedimento rápido e fácil, necessário para você começar suas apostas na plataforma e ainda garante bônus de boas-vindas. Se você é novo no mundo das bets, confira nossa análise completa sobre o site de apostas esportivas e cassino online.

Portanto, neste guia, veja como se registrar no site de apostas por meio do Blaze login. Além disso, saiba detalhes sobre o bônus de boas vindas, a versão móvel e os métodos de pagamento disponíveis na casa.

Importante dizer que Blaze login é rápido e fácil de se fazer.

Passo a passo: Como abrir uma conta Blaze

Antes de saber sobre a Blaze como apostar, é necessário entender como vai se cadastrar no site e usar tudo o que está disponível.

O passo a passo para se cadastrar na casa de apostas e, depois, fazer seu Blaze login é bem simples e rápido, como você confere abaixo. Basta preencher o formulário de registro da casa de apostas. Esse é o primeiro passo para fazer seu login na plataforma.

1- Primeiramente deve acessar a Blaze Brasil;

2- Em seguida, vai clicar no botão vermelho “cadastre-se”;

3- O próximo passo é digitar um email e criar uma senha;

4- Precisa também colocar a sua data de nascimento;

5- Pode ignorar a opção de “código de referência” se não tiver um e clicar em “comece já”.

Termos e condições

Para se cadastrar na Blaze é preciso conferir os termos e condições do site. Todas as casas fazem recomendações e exigências a quem pretende fazer o registro.

Entre os principais termos da plataforma estão:

- Somente maiores de 18 anos podem se cadastrar na Blaze;

- Não é permitido que se abra mais de uma conta no site;

- Precisa informar os dados completos e atualizados;

- Não pode transferir ou vender a sua conta para outra pessoa.

Como fazer login na Blaze apostas?

Depois do cadastro, o próximo passo é o Blaze login. Dessa forma, entenda que o login Uma etapa necessária para que você tenha acesso a plataforma de apostas. Ou seja, é com o login feito, que o jogador poderá fazer apostas, depósitos e saques.

Esta parte é ainda mais rápida, pois usará as credenciais de entrada que você utilizou no momento do registro. Portanto, é importante que salve em um local com segurança.

Você digita estas informações após clicar no botão “entrar”, localizado na parte superior da página principal.

Crédito: Reprodução / Blaze

Registre-se no Blaze mobile

Os novos usuários podem fazer o cadastro também pelo dispositivo móvel. Seja no navegador ou aplicativo, é possível iniciar e concluir o registro.

Para fazer este cadastro basta seguir estas etapas:

1- Acesse a página da Blaze;

2- Clique, então, em “cadastre-se”;

3- Informe seu email e data de nascimento;

4- Crie, em seguida, uma senha;

5- Por fim, confirme o registro.

Como é o Blaze app?

No Blaze você também tem acesso também a possibilidade de fazer apostas por meio de um aplicativo. O app está disponível para ser baixado diretamente no site da Blaze Brasil.

O grande benefício do aplicativo é que permite acessar a plataforma com apenas um clique. Isso deixa mais rápido o processo de fazer a aposta.

Vale destacar que o app conta com todos os recursos da versão de computador. Portanto, pode se cadastrar, fazer depósitos e saques. Além disso, conta com funções de cash out nas apostas ao vivo e a possibilidade de ver as estatísticas dos jogos.

Destaque: bônus de boas-vindas na Blaze

A Blaze Brasil também conta com um bônus de boas vindas para os novos usuários. Este tipo de oferta é comum entre as casas de apostas e permite que você tenha uma quantia extra para entender o funcionamento e conhecer os jogos e mercados.

Com o Blaze bônus de cadastro, você recebe 100% em cima do seu primeiro depósito após se cadastrar na Blaze. A oferta tem um limite máximo de R$1000.

Portanto, caso faça um depósito até este valor, você receberá exatamente a mesma quantia como um extra. Já se transferir R$1200, por exemplo, receberá o teto de R$1000 a mais.

Assim como é comum entre os bônus, a oferta com o Blaze login também tem termos e condições que você precisa cumprir.

A lista com todos os requisitos está disponível na página de promoções da casa de apostas. Só que uma das exigências mais importantes é que você precisa usar pelo menos 35 vezes o valor do bônus.

Além disso, para o rollover do bônus são consideradas apenas as apostas de até €5 ou valor equivalente à moeda local.

Como apostar na Blaze

Depois ter feito o cadastro no site, chegou a hora de colocar em prática o motivo desse registro. Por isso, vamos te explicar abaixo sobre a Blaze como apostar.

Algo prático de fazer, mas que você pode não reconhecer todas as alternativas no começo da experiência. Portanto, veja o que é possível fazer para apostar no site.

Como fazer uma aposta simples na Blaze

Nesta primeira parte do guia da Blaze como apostar, vamos apresentar a forma simples. Trata-se das apostas que são feitas em apenas um evento de cada vez.

Muitas das vezes você pode achar já o palpite que deseja fazer na página principal. Isso acontece principalmente quando se trata dos principais jogos de futebol.

Só que para que você encontre todo o tipo de evento e mercado, preparamos um passo a passo de como apostar:

1- Acesse com o seu Blaze login;

2-Clique, então, em uma modalidade na lista de esportes do site;

3- Depois selecione uma competição e evento;

4- Na página do evento você pode escolher um dos mercados e clicar nas odds do palpite;

5- Para finalizar basta definir o valor dessa aposta e aguardar o desfecho.

Como fazer uma aposta múltipla na Blaze

O site conta também com a possibilidade de aposta múltipla. Este caso é para quem deseja fazer uma combinação com dois ou mais eventos esportivos.

Nesta aposta múltipla é possível selecionar vários palpites de um mesmo evento, como pode também misturar diversos esportes, como futebol e basquete, por exemplo.

O processo para a combinada é similar ao da simples. O que muda vai ser apenas na 5ª etapa. Neste caso, em vez de colocar o valor, você vai repetir o processo, como confere abaixo:

1- Acesse o site da Blaze com seu login;

2- Faça o processo para escolher uma aposta;

3- Antes de colocar o valor, repita o processo em busca de outra aposta;

4- Repita isso quantas vezes quiser;

5- Depois de completar a sua combinação, coloque o valor da aposta.

Use o Blaze app para fazer suas apostas diretamente pelo seu dispositivo Android favorito

Formas de pagamento Blaze: como fazer depósitos e saques

Como você viu acima, a Blaze não se destaca pela variedade de métodos de pagamento. São poucas as alternativas, mas que você consegue fazer de maneira rápida.

Para depósitos e saques você só pode usar o Pix e o Picpay. Porém, caso sua carteira digital ou método de pagamento tenha função pix, também conseguirá fazer a transferência.

Na hora de depositar você precisa apenas fazer este passo a passo:

1- Fazer o Blaze login com seus dados;

2- Clicar em “depositar” na página principal;

3- Escolher o método de pagamento;

4- Definir o valor que pretende transferir;

5- Confirmar a transação pelo local que você realiza pagamentos digitais.

Para sacar o processo é similar. A diferença é que você precisa acessar a sua conta e depois escolher a opção de “sacar”. Na hora de concluir a transação também precisa informar o local de destino com as suas informações.

Blaze é confiável? Tire a dúvida e saiba mais informações sobre a casa de apostas

Uma resposta muito procurada antes da realização do cadastro na Blaze é para a dúvida relacionada a problemas de confiabilidade na plataforma. A responta é que a Blaze é confiável. O site conta com a licença de Curação, com código GLH-OCCHKTW0709172018.

Esta licença atualmente já cumpre com o requisito da legislação atual no Brasil para apostas esportivas. Ou seja, sem problemas se cadastar na operadora de apostas. Tem também a função de indicar que a plataforma funciona de acordo com o que é estipulado, fazendo os pagamentos corretos aos usuários.

Além disso, o site é protegido por um serviço de criptografia de dados. Com isso, as suas informações ficam em segurança.

Blaze vale a pena? Descubra as vantagens de apostar

Uma forma de avaliar a casa de apostas é observar as vantagens e desvantagens do site. Por isso, separamos os pontos positivos e negativos que você vai encontrar ao fazer o Blaze login.

Desvantagens

Um dos principais pontos negativos da Blaze é o atendimento. O site traz menos opções de suporte do que muitas casas de apostas. Basicamente você tem apenas o formulário de contato para tirar dúvidas e resolver problemas.

A variedade de métodos de pagamento também é pequena. Você só consegui fazer depósitos através de Pix e Picpay. Isso pode ser trabalhoso para quem utiliza outras formas de pagamentos digitais.

Outra desvantagem é que o site não oferece o serviço de streaming. O recurso está presente em algumas plataformas e permite assistir a eventos enquanto aposta.

Vantagens

A Blaze Brasil tem algumas vantagens para quem pensa em fazer o cadastro. Uma delas é que o site disponibiliza uma versão por aplicativo. Por enquanto está liberado apenas para android, mas vale o destaque.

Além do app, você conta também com uma plataforma com muitas opções de apostas, especialmente para eventos de futebol. O site também tem uma navegabilidade prática. Seja no computador ou por meio de dispositivos móveis você vai encontrar rapidamente todas as funções.

Atendimento ao cliente - Como falar com a plataforma por e mail

A Blaze conta apenas com o formulário como forma de contato. Desta forma, você deve clicar em “central de apoio” e depois em “formulário de contato”. Basta preencher as informações da dúvida ou problema e aguardar pelo retorno do suporte.

A casa até apresenta a opção de suporte ao vivo, porém, o chat conta apenas com respostas automáticas de robô.

Perguntas e respostas

Veja as respostas mais importantes sobre a cada de apostas para fazer o login.

Como fazer o cadastro e o login na Blaze?

O processo para se cadastrar no site é muito simples. As etapas se assemelham a da grande maioria dos registros em serviços digitais.

Portanto, você precisa apenas clicar em criar a sua conta, através do botão “cadastre-se”. Depois vai informar os seus dados, além de criar um Blaze login e uma senha.

Como verificar a conta da Blaze?

Uma etapa fundamental antes de realizar o primeiro saque é fazer a verificação da sua conta no site da Blaze Brasil.

O processo é feito através da opção de preferências da sua conta. Depois precisa acessar o seu perfil e neste momento verá a área de comprovantes.

O primeiro é o de identidade, que necessita de um documento com foto. Pode ser o RG, carteira de motorista ou passaporte.

Em seguida o comprovante de residência, no qual pode enviar um boleto de gás, luz ou água. Nas duas seções é necessário enviar um anexo.

Depois disso, a Blaze faz a verificação das informações e confirma sua identidade.

Porque não consigo entrar na Blaze?

Para entrar na Blaze é preciso ter um cadastro no site. Para isso basta informar seus dados, além de criar o login e a senha.

Caso você já tenha feito o registro e esteja com dificuldade, pode clicar em “esqueci senha” e redefini-la.

Se o problema persistir, o melhor caminho é acionar o suporte da Blaze Brasil e informar o seu problema de entrada na casa de apostas.

Qual o código de bônus Blaze?

Não existe um código promocional para o site. A oferta é válida para quem se cadastrar na Blaze. Basta fazer o registro com seus dados, que estará elegível para o bônus.

Precisará apenas fazer um depósito em seguida com o valor que deseja usar nas apostas. A casa dobrará essa quantia, com um limite de R$1000.

Qual o valor mínimo da Blaze?

A Blaze Brasil conta com valor mínimo de R$1 para depósitos. Portanto, a quantia para começar é bem baixa, comparada a outras plataformas.

No entanto, é preciso estar atento ao fato de que a aposta mínimo no site é de R$3. Desta forma, não adianta o depósito ser inferior a essa quantia caso não tenha saldo o suficiente para apostar.

Como sacar na Blaze?

Fazer um saque na Blaze também é muito simples. O passo a passo é muito similar ao do depósito. Portanto, como está etapa acontece depois, você não terá dificuldade.

Você precisará apenas acessar a sua conta, clicar em saque e definir a forma de pagamento que vai usar para a transferência. Por fim, vai informar o valor que deseja sacar e os dados do local de destino.

Só é preciso estar atento aos termos e condições do Blaze bônus de cadastro. Isso porque o valor da oferta não está disponível para saque antes do apostador concluir o rollover exigido.

É seguro apostar na Blaze?

Sim. Com o Blaze login você tem seus dados protegidos. Portanto, pode fazer o cadastro e apostar sem exposição dos seus dados.

Além disso, a casa de apostas conta com licença do governo de Curaçao. Portanto, o que indica um funcionamento correto por parte da plataforma.