Poupado dos treinos, Neymar é monitorado pelo Santos

Em intertemporada depois da eliminação do Campeonato Paulista, o Santos segue acompanhando a situação do atacante Neymar após o desconforto na posterior da coxa esquerda, sentido no duelo das quartas de final do estadual.

Nesta quinta-feira (13), o jogador realizou exames de ressonância magnética na Baixada Santista. No período da tarde, fez um trabalho de fisioterapia no CT Rei Pelé.

Neymar tem sido preservado das atividades para não agravar a situação do desconforto muscular, já que nenhuma lesão foi constatada.

Este foi o segundo dia de treinos da 'intertemporada' do Peixe após a eliminação no Campeonato Paulista na semifinal para o Corinthians. O elenco folgou dois dias e retornou ao trabalho apenas na última quarta-feira (12).

Neymar soma três gols e sete jogos na segunda passagem pelo Santos. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

No clássico, o capitão santista ficou no banco de reservas, já que na semana passada não conseguiu realizar todas as atividades no gramado.

O time da Baixada Santista entra em campo no próximo domingo (16) para um amistoso diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 18h.

Neymar deve viajar com o elenco, mas a participação no jogo é incerta.

As informações da venda de ingressos serão divulgadas nesta sexta-feira (14), a partir das 10h.

A delegação viaja no domingo de manhã e retorna para Santos logo após o amistoso.

Pelo Brasileiro, o Peixe encara o Vasco da Gama na primeira rodada, no dia 30 de março, às 18h30, em São Januário.

Neymar na Seleção Brasileira:

Convocado para os jogos das Eliminatórias da Copa, Neymar se apresenta ao técnico Dorival Júnior na próxima segunda-feira (17), em Brasília.

Os duelos serão contra a Colômbia, no Mané Garrincha, no dia 20 de março, às 21h45, e diante da Argentina, no dia 25 de março, no Monumental de Núñez, às 21h.

A Seleção ocupa o sexto lugar na competição com 18 pontos.

