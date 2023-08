Saiba o que são as odds turbinadas da Lance! Betting

Querendo aumentar o lucro e a satisfação dos clientes da plataforma, a Lance! Betting lançou a "Seleção Lance!". A medida escolhe algumas partidas e "turbina" as odds, ampliando o ganho dos apostadores.

O funcionamento das odds turbinadas é muito simples. No jogo entre Argentinos Júniors e Fluminense, por exemplo, a odd para que as duas equipes marquem é, oficialmente, de 1.88. Com a promoção da Lance! Betting, essa odd passa a ser de 2.10, o que representa um aumento considerável, certo?