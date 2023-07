Londrina quer sair da confusão; Botafogo sonha com o G4

Londrina x Botafogo SP: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada da Série B



Em jogo válido pela penúltima rodada do 1º turno da Série B, Londrina e Botafogo de São Paulo se enfrentam, às 19h, no Estádio do Café, em Londrina, em busca de objetivos distintos.

Estatísticas

Os clubes já se enfrentaram em 15 oportunidades, com vantagem de sete vitórias para o Botafogo, três empates e cinco vitórias para o Londrina.

Jogando no Estádio do Café, onde ocorrerá o jogo de hoje, o Londrina possui um retrospecto favorável, com quatro vitórias e três empates em sete jogos. No último encontro entre ambos, pela Série B de 2019, o resultado foi um empate por 1 a 1.

Apesar do histórico desfavorável fora de casa, o Botafogo não perde para o Londrina desde 1998.

Momento das equipes

Tanto o Londrina quanto o Botafogo vivem momentos semelhantes, ambos vêm de derrotas em seus últimos jogos e buscam a vitória como forma de reafirmação no campeonato.

Para o Londrina, conquistar os três pontos pode significar um novo fôlego no torneio, enquanto para o Botafogo a vitória pode recolocar a equipe nos trilhos rumo à Série A.

Dica de aposta

Na Lance! Betting, as odds indicam um equilíbrio entre as equipes, caminhando para um possível empate. A vitória do Londrina paga 2.60, o empate vale 2.88 e a vitória do Botafogo está com o valor de 2.85.

A sugestão de aposta para hoje é um empate sem gols entre as equipes.

(Foto: Reprodução)

Informações gerais da partida

LONDRINA X BOTAFOGO SP

Data e horário: segunda-feira, 24/07, às 19h

Local: Estádio do Café

Onde assistir: Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Londrina: Neneca; Ezequiel, Patrick, Gabriel e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés e Higor Leite (Diego Jardel); Paulinho Moccelin, Zé Vitor (Júnior Dutra) e Iago Dias.