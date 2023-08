Dicas de odds: Sasha pode ser o cara a garantir seu lucro nas oitavas da Sul-Americana

O atacante Eduardo Sasha, do Red Bull Bragantino, tem cinco gols na Sul-Americana e ocupa a vice-artilharia, ao lado de outros três atletas. E, no duelo brasileiro válido pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio, América-MG e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (3), no Independência, às 21h. A volta será no próximo dia 10, em São Paulo.