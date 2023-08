Dicas de odds: Gabigol pode ser o cara a garantir seu lucro nas oitavas da Libertadores

Flamenguista que pensa em gol em Libertadores, automaticamente, já pensa em Gabigol. Isso porque o atacante faz história com a camisa do Flamengo na competição, e já foi às redes em 30 oportunidades pelo clube - um dos gols do jogadaor foi marcado com a camisa santista. E, nesta quinta-feira (3), às 21h, o Flamengo recebe o Olimpia no Maracanã.