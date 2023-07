"A respeito aos meus desejos para ele, diria que já cumpriu todos há sete ou oito anos. Tudo o que veio depois foi um incrível bônus. O tênis só é segmento da sua vida, mas não representa toda a sua vida, por isso, espero que seja reconhecido pelas coisas que fez depois de terminar a sua carreira, as coisas que vai fazer uma vez que se retire do tênis, algo que espero que aconteça no próximo ano”, finalizou.