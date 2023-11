Por último, ganhou do Bahia por 3 a 0 jogando no estádio do Mineirão. Na primeira etapa, Kanu fez gol contra e colocou o Cruzeiro na frente. Já no começo do segundo tempo, tivemos Marlon balançando as redes. No final do duelo, Bruno Rodrigues concluiu e fez seu time somar mais três pontos.