Palpite: Palmeiras x Santos – Campeonato Paulista – 7/4/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

No jogo de ida da decisão, o Santos conseguiu a vitória por 1 a 0 contra o Verdão. Dessa forma, o Palmeiras precisa vencer por no mínimo um gol de diferença, para que a disputa pelo título seja realizada nos pênaltis. O jogo começa às 18h (de Brasília) de domingo (7). E as equipes se encontram no Allianz Parque, em Perdizes. Assista na TV Record, TNT, Max, Cazé TV e Paulistão Play.

Palpite Palmeiras x Santos

O Palmeiras perdeu a invencibilidade na atual temporada contra o Peixe no primeiro jogo da decisão, mas ainda continua sendo o favorito ao título do Paulistão. Enquanto isso, o Santos segue realizando uma campanha surpreendente e precisa apenas da igualdade no marcador para garantir o troféu do estadual.

Porém, após poupar titulares na primeira rodada da Libertadores para este confronto e ter atuações mais sólidas com o mando de campo, é provável que o Verdão reverta o placar no Allianz Parque. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras resolveu poupar titulares na última vez que entrou em campo, em jogo válido pela primeira rodada da Copa Libertadores. No confronto em questão, foi até a Argentina encarar o San Lorenzo, no Estádio Pedro Bidegain.

Sem sua principal estrela em campo (Endrick), a equipe perdeu força ofensiva mas conseguiu criar algumas oportunidades. Após cinco chutes do clube argentino e três do Verdão no alvo, o resultado final foi o empate em 1 a 1.

Para o confronto de volta do Paulistão, o Verdão chega com força total e casa cheia no Allianz Parque, precisando vencer por 2 gols de diferença caso queira liquidar a fatura ainda no tempo regulamentar.

Santos e sua última performance

O Santos pode levantar o troféu do Paulistão sete anos após sua última conquista. Na última vez que chegou na decisão do estadual, sagrou-se campeão do estadual em 2016, depois de superar o Audax.

Não tendo que se preocupar com competições acontecendo de forma paralela, o técnico Fábio Carille poderá contar com seus principais jogadores para o segundo jogo da decisão contra o Verdão.

Na primeira partida da final, fez valer o mando de campo na Vila Belmiro e foi superior ao Palmeiras durante toda a partida. O primeiro e único gol da partida foi convertido por Rómulo Otero, que aos 48 minutos aproveitou cruzamento de Guilherme e empurrou para o fundo das redes.