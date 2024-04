Palpite: Manchester United x Liverpool – Campeonato Inglês – 7/4/2024

Paul ELLIS / AFP







Publicada em 07/04/2024

Depois da impressionante derrota sofrida na rodada anterior, o Manchester United terá a difícil missão de encarar o líder da competição, Liverpool, que segue atravessando uma grande fase. O jogo começa às 11h30 (de Brasília) de domingo (7). E as equipes se encontram no Old Trafford, em Stretford, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Manchester United x Liverpool

O Manchester United não atravessa um bom momento na competição, tendo uma única vitória nas cinco rodadas mais recentes. Enquanto isso, o Liverpool carrega uma invencibilidade de sete jogos consecutivos na Premier League e continua na liderança da tabela.

Depois da desmotivadora derrota no clássico contra o Chelsea, o Manchester United pode sentir a pressão pelo resultado positivo, encarando uma equipe com melhor nível técnico e que atravessa um momento mais sólido. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Liverpool”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Liverpool

​- 1.80 na bet365

- 1.75 na Betano

- 1.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Manchester United e seu desempenho atual

O Manchester United acabou surpreendido na jornada passada contra seu arquirrival, Chelsea. Na partida, chegou a iniciar em desvantagem por 2 a 0 no marcador antes dos 20 minutos da primeira etapa, mas teve resiliência e buscou a virada há 20 minutos do fim com dois gols de Garnacho e um de Bruno Fernandes.

Porém, não contava com a insistência dos Blues, que pressionaram até o último minuto e empataram com Cole Palmer no último minuto dos acréscimos. Pra piorar, o próprio Palmer aproveitou mais um minuto acrescido pelo árbitro, virando o marcador para 4 a 3.

Com o resultado negativo, a missão de encerrar a campanha em uma das cinco primeiras vagas ficou ainda mais difícil. Agora, os Red Devils seguem estagnados na sexta posição com 48 pontos somados.

Liverpool e sua última performance

O Liverpool segue com sua campanha sólida e surpreendente na atual temporada, tendo tudo para encerrar a sequência de três títulos consecutivos do elenco comandado por Pep Guardiola.

Líder isolado do Campeonato Inglês, soma 70 pontos em 30 rodadas disputadas, em uma campanha de 21 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. Estatisticamente, possui números expressivos na atual edição do torneio, com 70 gols marcados e apenas 28 sofridos.

Na rodada mais recente, não desperdiçou o mando de campo em Anfield e venceu o lanterna. No confronto, encarou o Sheffield e levou um susto ao sofrer o empate por 1 a 1 em jogo controlado, mas venceu por 3 a 1 com gols assinalados por Alexis Mac Allister e Cody Gakpo nos 15 minutos finais.