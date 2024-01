- Semanalmente aparecem empresas querendo patrocinar o clube. Qual nosso critério? Potencial econômico da empresa. Aparecem empresas recém criadas, com capital baixo. Como oferecem patrocínio milionário assim? Queremos empresas com credibilidade que possam honrar o compromisso conosco. Buscamos empresas sérias, com credibilidade, que possam honrar os compromissos com o Palmeiras. Existem muitos aventureiros no mercado, que querem se valer da marca de um clube do tamanho do Palmeiras. Aparecem e depois de dois meses, cadê o dinheiro? - disse Leila Pereira.