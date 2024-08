Olimpíadas: Qualidade da água do Sena põem em risco realização da natação no revezamento do triatlo

Treino de natação para o revezamento do triatlo é cancelado (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 10:01 • Rio de Janeiro

O treino de natação para o revezamento do triatlo, que estava marcado para este sábado, foi cancelado por conta da baixa qualidade do Rio Sena. Caso o cenário não se reverta, a organização das Olimpíadas não descarta realizar a prova da modalidade em forma de duatlo.

A decisão do cancelamento do treino aconteceu após uma reunião com delegados técnicos, médicos além de representantes da cidade e da federação internacional da modalidade. Apenas a parte aquática foi atingida pela medida. Ou seja, a familiarização dos atletas com a etapa da corrida e do ciclismo aconteceu normalmente neste sábado.

A prova está marcada para acontecer nesta segunda-feira (5), às 3h (de Brasília). No cenário em que as condições da água do Sena não melhorem até a data, a organização não descarta a possibilidade de retirar a natação da competição. Caso isso aconteça, a prova poderá ser adiada para a terça-feira (6), às 3h (também de Brasília), em formato de duatlo.

Vale relembrar, que as competições do triatlo individual feminino e masculino aconteceram na última quarta-feira. As provas também passaram por adiamentos antes de acontecer de fato e os atletas foram a água após muita polêmica.

As fortes chuvas das últimas noites em Paris são apontadas pela organização como ponto crucial para a queda da qualidade do Rio Sena. No triatlo olímpico, os atletas nadam 1,5km na parta aquática da prova. Posteriormente, a modalidade chega ao fim após as etapas do ciclimos (40km) e corrida (10km). A categoria de revezamento misto começou a ser disputada desde as Olimpíadas de Tóquio-2020.