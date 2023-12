O Tottenham encontrou dificuldades para atacar e encontrou uma defesa sólida do Forest, que aguentou até os 47 minutos da etapa inicial, quando Richarlison aparece entre os zagueiros e testou firme para o gol. A equipe da casa empatou a partida aos 15 minutos do segundo tempo, mas o VAR flagrou impedimento no gol de Elanga. Cinco minutos depois, Kulusevski aproveitou os espaços e aumentou a vantagem. Aos 25 minutos, o VAR recomendou revisão e o árbitro expulsou o volante Bissouma, do Tottenham, que conseguiu se segurar fora de casa.