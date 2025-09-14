menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsParceiro - MSN

Alemanha x Turquia na final do EuroBasket: saiba horário e onde assistir

A partida decisiva está marcada para às 15h (de Brasília) deste domingo (14)

Alperen Sengun, da Turquia, em jogo contra a Polônia na EuroBasket (Foto: Fiba)
imagem cameraAlperen Sengun, da Turquia, em jogo contra a Polônia na EuroBasket (Foto: Fiba)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
14:36
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após semanas de competição, a final do EuroBasket promete um encontro marcado por estrelas "superestimadas" da NBA: Dennis Schroder x Alperen Sengun. A partida decisiva entre a Alemanha e a Turquia está marcada para às 15h (de Brasília) deste domingo (14). Nas semifinais, os alemães derrotaram a Filândia, enquanto os turcos levaram a melhor sobre a Grécia. O duelo terá transmissão exclusiva da ESPN no Brasil.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Virou futebol? Wemby ‘cria’ torcida organizada do Spurs na NBA

Em uma noite histórica para o basquete turco, a seleção da Turquia apresentou uma atuação dominante e surpreendente para atropelar a Grécia da estrela da NBAGiannis Antetokounmpo, por 94 a 68, nesta sexta-feira (12), em Riga, na Letônia, e garantir a vaga na final do EuroBasket.

Do outro lado, a Alemanha se manteve invicta no EuroBasket após derrotar a Finlândia nesta sexta-feira (12). Com a vitória por 98 a 86, a seleção alemã foi a primeira finalista definida no torneio europeu. O início complicado foi contornado com tranquilidade pela equipe, que chegou a abrir 19 pontos de vantagem.

continua após a publicidade

Confira as informações da final do EuroBasket

FICHA TÉCNICA
ALEMANHA X TURQUIA

📆 Data e horário: Domingo, 14 de setembro, às 15h (de Brasília)
🏟️ Local: em Riga, na Letônia
📺 Onde assistir: ESPN 4

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Alemanha venceu a Finlândia nas quartas de final no EuroBasket (Foto: Fiba)
Alemanha venceu a Finlândia nas quartas de final no EuroBasket (Foto: Fiba)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias