Alemanha x Turquia na final do EuroBasket: saiba horário e onde assistir
A partida decisiva está marcada para às 15h (de Brasília) deste domingo (14)
Após semanas de competição, a final do EuroBasket promete um encontro marcado por estrelas "superestimadas" da NBA: Dennis Schroder x Alperen Sengun. A partida decisiva entre a Alemanha e a Turquia está marcada para às 15h (de Brasília) deste domingo (14). Nas semifinais, os alemães derrotaram a Filândia, enquanto os turcos levaram a melhor sobre a Grécia. O duelo terá transmissão exclusiva da ESPN no Brasil.
Em uma noite histórica para o basquete turco, a seleção da Turquia apresentou uma atuação dominante e surpreendente para atropelar a Grécia da estrela da NBA, Giannis Antetokounmpo, por 94 a 68, nesta sexta-feira (12), em Riga, na Letônia, e garantir a vaga na final do EuroBasket.
Do outro lado, a Alemanha se manteve invicta no EuroBasket após derrotar a Finlândia nesta sexta-feira (12). Com a vitória por 98 a 86, a seleção alemã foi a primeira finalista definida no torneio europeu. O início complicado foi contornado com tranquilidade pela equipe, que chegou a abrir 19 pontos de vantagem.
Confira as informações da final do EuroBasket
FICHA TÉCNICA
ALEMANHA X TURQUIA
📆 Data e horário: Domingo, 14 de setembro, às 15h (de Brasília)
🏟️ Local: em Riga, na Letônia
📺 Onde assistir: ESPN 4
