Tênis de mesa: Hugo Calderano irá deixar clube alemão após nove temporadas

O clube alemão Ochsenhausen anunciou, nesta segunda-feira (7), a saída de Hugo Calderano ao final da temporada, encerrando uma relação de nove anos. O brasileiro, atual 6º no ranking mundial, decidiu priorizar sua participação em torneios individuais do circuito mundial de tênis de mesa (WTT).

Apesar da despedida, Calderano garantiu que o clube continuará sendo "o time do seu coração" e destacou a importância da equipe em sua trajetória.

— Ochsenhausen foi, nos últimos onze anos, o clube do meu coração e continuará sendo, por isso a despedida é difícil para mim. Vou guardar com muito carinho todos os momentos que compartilhamos como equipe e com os torcedores. Devo muito ao TTF por tudo que conquistei na minha carreira e vou sentir muita falta de todos — afirmou o mesa-tenista.

Hugo Calderano em ação pelo Ochsenhausen (Foto: Reprodução/Instagram)

Hugo Calderano teve duas passagens pelo clube (2014-2021 e 2023-2024), somando 124 vitórias em 173 jogos e três títulos. O atleta ressaltou que seu foco imediato é ajudar o time a conquistar o título da Bundesliga antes da saída, mas admitiu que "chegou a hora de um novo capítulo".

— Ainda não sei o que o futuro reserva para mim, mas chegou a hora de um novo capítulo. No entanto, ainda não acabou totalmente, e não esqueço que ainda estamos juntos na Bundesliga lutando pelo último título. Esse é agora o meu foco total — declarou Hugo.

O Ochsenhausen classificou a saída como "uma grande perda esportiva". Em comunicado emocionado nas redes sociais, o clube destacou Calderano como uma lenda e um líder dentro da equipe. O presidente Kristijan Pejinovic afirmou que a agenda intensa do brasileiro em torneios internacionais dificultava a permanência, porém, reconheceu o profissionalismo de Hugo durante a passagem pelo time.

— Estávamos cientes de que, com sua agenda tão cheia, Hugo não poderia continuar neste ritmo. Ainda assim, não é fácil aceitar, pois estamos nos despedindo não só de um grande líder dentro da equipe, mas também de uma pessoa extraordinária — declarou o presidente do Ochsenhausen.