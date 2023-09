- Fiquei muito feliz com a oportunidade de competir no Dream Tour. Campeonato incrível, com grande estrutura, muitas ondas e com presença do público. Foi muito difícil ganhar esse campeonato, pois quando chega no profissional vai apertando e essa conquista significa muito pra mim. Nada melhor que esse sentimento. Temos que viver momento por momento e quero curtir esse momento de hoje, comemorar com a minha família, comer pizza, pois amanhã já é dia de treinar, é muita renúncia ser profissional. Tinha mais de um ano que eu não ganhava um título e é bom demais vencer - disse Sophia.