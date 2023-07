O San Siro disputa com a Puskás Arena, de Budapeste, para definir qual estádio vai receber a edição 2026 da final UEFA Champions League. O outro, consequentemente, será palco da decisão em 2027. Segundo informações do jornal 'Gazetta', as administrações dos locais precisam manter suas propostas viáveis até fevereiro de 2024 para receber a resposta em até três meses - final de maio. A casa da Inter e do Milan já foi palco para abertura do torneio em 1992, 2001 e 2016.