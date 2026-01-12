O retorno de Jaque e o aumento da longevidade dos atletas no vôlei

O retorno da bicampeã olímpica Jaqueline às quadras na Superliga B voltou o foco para um fenômeno que já vem sendo observado no vôlei há algum tempo: o aumento da longevidade da carreira dos atletas. Se até pouco tempo atrás os jogadores eram considerados "velhos" aos 35 anos, atualmente esse limite já foi superado.

continua após a publicidade

➡️Jaque mata a saudade das quadras sob o olhar da família

➡️Tinham muitas pedras no meio do caminho. Henrique Marques chutou todas

Ao todo, são 13 jogadores com 40 anos ou mais disputando a elite da Superliga. Nesse grupo, estão atletas como as levantadoras Dani Lins (40), do Sesi, e Fabíola (42), do Fluminense, e a oposta Tifanny (41), do Osasco. Entre os homens, se destacam nomes como o do central Riad (44), do Suzano, do oposto Eder (42), do Sesi Bauru, e do levantador Sandro (44), do Vôlei Guarulhos.

Jaque, 41, retornou às quadras após uma pausa de quatro anos do vôlei, então a adaptação precisou ser mais cuidadosa. Ela atuou como líbero nas primeiras partidas pelo Pinheiros, para se preservar dos grandes impactos nos saltos.

continua após a publicidade

— O trabalho da comissão técnica tem ajudado demais, eles sabem como tem que trabalhar com esse tipo de atleta, que precisa ter um cuidado especial, têm respeitado muito esse tempo. Eu poderia estar saltando, mas eles estão pensando lá pra frente. É muito importante esse trabalho em conjunto pra ajudar a gente a ter uma longevidade melhor - contou Jaque.

Embora o caso de Jaqueline tenha suas particularidades, ela não é a única a buscar um cuidado especial para estender ao máximo possível a vida dentro de quadra. Em entrevista recente ao Lance!, a levantadora Dani Lins revelou seu "segredo" para seguir competindo em alto nível: dedicação rigorosa aos treinamentos e aulas de pilates.

continua após a publicidade

— Desde 2009, quando eu entrei na Seleção, eu faço pilates. Não só pilates em aparelhos, mas pilates em quadra, sem aparelho. Eu aprendi muito isso. O Sidão (marido), também, sempre foi assim, a gente sempre se cuidou muito. Sempre procuro passar isso para essa nova geração. Para as meninas novas eu falo assim, "vai fazer um pilates". Hoje já deve ter umas sete meninas fazendo — comentou, citando o marido, que se aposentou aos 37 anos.

Eder Carbonera é um dos veteranos da Superliga (Foto: Felipe Wiira/ Sesi Bauru)

Tecnologia, treino individualizado e descanso

Os avanços tecnológicos na área médica são grandes aliados no aumento da longevidade dos atletas. Essas mudanças têm permitido intervenções cirúrgicas menos invasivas e técnicas mais precisas para controle de carga e monitoramento de aspectos como frequência cardíaca, sono e gasto energético. Aplicadas em conjunto, essas ferramentas contribuem com a individualização dos treinamentos e preservação física dos atletas.

— O risco no esporte são os momentos de explosão, no caso do vôlei a quantidade de saltos, quando acontece a maior carga, a maior potência. Eu consigo ver por uma termometria se tem uma área que está sendo sobrecarregada, e aí eu preciso fazer uma análise biomecânica para ver se tem alguma coisa no gesto técnico que está sobrecarregando... É um cenário muito mais evoluído que permite ao atleta estender esse tempo - explicou a Dra. Flávia Magalhães, especialista em medicina do esporte.

Do ponto de vista médico, o organismo passa por mudanças após os 30 anos, o que não é diferente para atletas de alto rendimento. Por isso, a partir desta faixa etária, algumas recomendações são observadas com mais cuidado para manter a saúde em alta performance. Variações hormonais, por exemplo, têm impacto direto sobre a recuperação física e construção muscular.

— A primeira coisa que eu recomendo é observar a parte cardiorrespiratória, não pode ser negligenciada. Um indivíduo que tem uma lesão muscular com 20 anos vai recuperar mais rápido que um indivíduo que tem 35, mas não quer dizer que os dois não consigam se recuperar plenamente. Talvez você precise intensificar um pouco mais o trabalho de recuperação - finalizou.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial