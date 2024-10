Tenistas brasileiros: os melhores de todos os tempos

Gustavo Kuerten é um dos maiores tenistas brasileiros da história. (Foto: Daniel Ramalho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 15:20 • São Paulo

O Brasil sempre foi um celeiro de grandes talentos esportivos, e o tênis é um dos esportes em que os atletas brasileiros se destacaram em diversos momentos. Ao longo das décadas, vários tenistas brasileiros se consolidaram no cenário internacional, conquistando títulos de grande prestígio e representando o país nas mais diversas competições. Do saibro de Roland Garros às quadras rápidas dos torneios da ATP e WTA, esses tenistas escreveram seus nomes na história do esporte com performances inesquecíveis.

Entre campeões de Grand Slam, jogadores de destaque nas duplas e atletas que dominaram as competições nacionais, o Brasil formou um legado respeitável no tênis. Seja na década de 1960 com Maria Esther Bueno ou na era moderna com Gustavo Kuerten, os tenistas brasileiros deixaram uma marca profunda e conquistaram o coração dos torcedores com suas habilidades e dedicação em quadra. A seguir, vamos relembrar os maiores nomes que fizeram parte dessa trajetória gloriosa.

Maiores tenistas brasileiros da história

11 tenistas brasileiros que marcaram época no tênis

Gustavo Kuerten

Não há como falar de tenistas brasileiros sem mencionar Gustavo Kuerten, o Guga. Natural de Florianópolis, Guga se tornou um ícone mundial ao vencer três vezes o torneio de Roland Garros, em 1997, 2000 e 2001. Seu estilo de jogo agressivo e carismático, aliado ao famoso “coração” desenhado na quadra de saibro, o consagrou como um dos maiores tenistas da história. Além dos títulos, Guga foi o número 1 do mundo em 2000, marcando para sempre seu nome entre os gigantes do tênis.

Maria Esther Bueno

Antes de Guga, quem já havia brilhado no circuito internacional foi Maria Esther Bueno. Uma das maiores tenistas brasileiras de todos os tempos, Maria Esther acumulou 19 títulos de Grand Slam, incluindo singles, duplas e duplas mistas. Conhecida como a "Bailarina das Quadras" por seu estilo elegante, ela foi pioneira para o tênis feminino no Brasil e uma verdadeira lenda do esporte mundial, tendo sido número 1 do mundo em 1959 e 1960.

Thomaz Koch

Outro nome importante entre os tenistas brasileiros é Thomaz Koch. Koch teve uma carreira longa e vitoriosa, destacando-se principalmente nas décadas de 1960 e 1970. Ele venceu importantes torneios, incluindo o Roland Garros em duplas mistas, além de ter sido um grande representante do Brasil na Copa Davis. Seu talento no saibro o colocou entre os melhores tenistas sul-americanos de sua época.

Fernando Meligeni

Fernando Meligeni, conhecido como Fininho, é outro atleta que marcou o tênis brasileiro. Embora nunca tenha conquistado um título de Grand Slam, Fininho foi semifinalista em Roland Garros em 1999 e conquistou importantes títulos no circuito ATP. Seu carisma e entrega em quadra o tornaram um dos tenistas mais queridos do país, além de ser uma figura importante na Copa Davis, onde sempre defendeu o Brasil com garra.

Beatriz Haddad Maia

Na nova geração de tenistas brasileiros, Beatriz Haddad Maia tem se destacado no circuito internacional. Com um estilo de jogo potente, especialmente em quadras rápidas, Bia Haddad alcançou feitos importantes no tênis feminino brasileiro, incluindo conquistas em torneios da WTA e uma histórica campanha em Roland Garros, onde chegou às oitavas de final. Seu sucesso recente a coloca como uma das grandes esperanças do tênis brasileiro.

Luiz Mattar

Durante a década de 1980, Luiz Mattar foi um dos principais nomes do tênis brasileiro. Ele venceu vários torneios de nível ATP e foi uma referência para os tenistas da época. Mattar também teve grande participação na Copa Davis, sendo um dos maiores representantes do país na competição. Sua consistência em quadra fez dele um dos tenistas brasileiros mais respeitados de sua geração.

Teliana Pereira

Teliana Pereira é outro nome de destaque entre as tenistas brasileiras. Ela quebrou um jejum de quase três décadas ao se tornar a primeira brasileira a vencer um torneio da WTA desde a era de Maria Esther Bueno. Teliana também fez história ao chegar ao top 50 do ranking mundial, provando que o Brasil pode ser competitivo no tênis feminino.

Jaime Oncins

Jaime Oncins foi um jogador de destaque nos anos 1990. Embora não tenha conquistado grandes títulos no circuito, Oncins foi um dos pilares da equipe brasileira na Copa Davis e chegou a figurar entre os 30 melhores tenistas do mundo. Sua perseverança e talento o colocam entre os grandes nomes do tênis nacional.

Thiago Monteiro

Thiago Monteiro é uma das principais esperanças do tênis brasileiro na atualidade. O tenista cearense tem alcançado boas campanhas em torneios do circuito ATP e segue representando o Brasil em competições internacionais. Sua carreira ainda está em desenvolvimento, mas ele já figura como um dos melhores tenistas brasileiros de sua geração.

Marcelo Melo

Quando se fala em duplas, Marcelo Melo é o maior nome do Brasil. Especialista na modalidade, ele se tornou o primeiro brasileiro a alcançar o topo do ranking mundial de duplas em 2015. Melo venceu dois títulos de Grand Slam: Roland Garros (2015) e Wimbledon (2017), consolidando sua posição como um dos maiores tenistas do país.

Bruno Soares

Bruno Soares é um dos maiores nomes do tênis brasileiro nas duplas. Ao longo de sua carreira, ele conquistou três títulos de Grand Slam, sendo dois em duplas masculinas (Australian Open e US Open, ambos em 2016) e um em duplas mistas (US Open em 2012). Soares também alcançou a posição de número 2 no ranking mundial de duplas, consolidando-se como um dos melhores do mundo nessa modalidade. Seu entrosamento com parceiros internacionais e sua regularidade em grandes torneios o colocam entre os maiores tenistas brasileiros de todos os tempos.