Brasileiro ex-jogador da NBA volta a ser personagem de videogame

O ex-jogador da NBA, Lucas Bebê (Lucas Nogueira), será personagem do videogame NBA 2K26. Durante entrevista ao Lance!, o brasileiro comentou que recebeu um convite da liga para aparecer como "carta Legend" (Lenda) nesta edição do jogo.

— A NBA me convidou para ser Legend do jogo este ano, tipo jogadores clássicos. Voltei para o 2K26 — exclamou Lucas.

Além dos jogadores ativos na NBA, como é o caso de Gui Santos, único brasileiro na liga atualmente, o jogo incluirá outros em equipes históricas no modo MyTeam:

Oscar Schmidt ("Mão Santa"): Presença regular nas equipes lendárias.

("Mão Santa"): Presença regular nas equipes lendárias. Leandrinho Barbosa: Aparece em várias equipes clássicas (Suns, Warriors).

Aparece em várias equipes clássicas (Suns, Warriors). Nenê Hilário: Presente nas equipes clássicas do Denver Nuggets e Washington Wizards.

Presente nas equipes clássicas do Denver Nuggets e Washington Wizards. Anderson Varejão: Presente nas equipes clássicas do Cleveland Cavaliers.

Lucas Bebê - Toronto Raptors da NBA (Foto: Divulgação)

Shai Gilgeous-Alexander será capa do 2k26

A franquia já teve diversos jogadores em suas capas ao longo dos anos, como: Allen Iverson, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James e mais recentemente, Jayson Tatum. Na edição de 2k26, Shai Gilgeous-Alexander será capa.

Ele não apenas liderou a equipe de Oklahoma à melhor campanha da liga (68–14), mas foi também o líder técnico, tático e emocional do primeiro título da franquia.

MVP da temporada regular: com médias de 32,7 pontos, 6,4 assistências, 5 rebotes e 2,1 roubos de bola por jogo, SGA foi o motor de um time que venceu com consistência, mesmo sem depender de supertimes.