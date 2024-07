Thiago Monteiro embarca confiante para a disputa das Olimpíadas

Thiago Monteiro vibra em Bastad (Foto: @christoffermattson)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 24/07/2024 - 14:18 • Umag (CRO)

Thiago Monteiro encerrou a sua participação no ATP 250 de Umag, na Croácia. O brasileiro foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan por 2 sets a 0, (6/2 e 7/6), em partida válida pela segunda rodada da competição.

Agora, Thiago parte para a França para iniciar a caminhada nos Jogos Olímpicos de Paris, evento que acontece entre os dias 27 de julho e 4 de agosto no complexo onde é disputado Roland Garros.

"Independentemente da derrota, já estou preparado para o início das Olimpíadas neste final de semana. Chego hoje mesmo e ainda tenho alguns dias para me adaptar às condições e manter bons treinos", disse o tenista, que representará o Brasil nos Jogos Olímpicos pela segunda vez em sua carreira, tendo também disputado em Tóquio. Na França, Thiago está garantido nas chaves de simples e também nas duplas, ao lado de Thiago Wild.

O evento de Paris será jogado no saibro e o brasileiro vem de bons resultados na superfície, onde furou os qualifyings dos Masters 1000 de Roma e Madri e também de Roland Garros, e chegou nas oitavas do torneio italiano e na terceira rodada do torneio espanhol. O tenista também foi semifinalista no challenger de Salzburg e quadrifinalista no ATP 250 de Bastad, engatando uma série de resultados positivos na terra batida.

(Foto: Fotojump)

"Será uma semana especial e buscarei aproveitar da melhor forma possível. Tenho expectativas positivas, venho com uma boa sequência de jogos e com mais confiança. Agora é seguir competindo e dando o meu melhor", finalizou.